Китай и Центральная Азия стремятся к расширению сотрудничества

ТАН ИНЦЗЫ и ХУ ДУНМЭЙ в Иньчуане

Китай и страны Центральной Азии подписали 35 соглашений о сотрудничестве в области торговли, сельского хозяйства и городов-побратимов на общую сумму 11,2 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов) на 11-м Китайско-Центральноазиатском форуме сотрудничества, который завершился в воскресенье в Иньчуане (Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая).

На форуме также было объявлено об Иньчуаньской инициативе, призывающей к расширению обменов и сотрудничества в области “зеленого” развития, “умного” сельского хозяйства, электронной коммерции и межличностных обменов.

За последние 10 лет Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан сыграли активную роль в предложенной Китаем инициативе “Один пояс – один путь”, превратив Центральную Азию в демонстрационную зону сотрудничества “Один пояс – один путь”.

Нинся с населением более 7 миллионов человек также играет ключевую роль в рамках инициативы “Один пояс – один путь”.

Голиб Нематов, чиновник из Самаркандской области Узбекистана, назвал форум “очень хорошей платформой” для сотрудничества и диалога. “Он создал для нас много возможностей. Я надеюсь, что мы сможем продолжить и углубить такую модель сотрудничества”, – сказал он.

Нематов сказал, что это его второй визит в Нинся. Китай и Узбекистан сотрудничают во многих областях, таких как сельское хозяйство, логистика, строительство и туризм. “Я обнаружил, что Нинся уделяет большое внимание экологичному развитию, и, надеюсь, мы сможем еще больше расширить наше сотрудничество в этой области”, – добавил он.

Центральная Азия является важным торговым партнером и источником туристов для Нинся. За последнее десятилетие общий объем импорта и экспорта автономного района из пяти стран достиг 1,89 миллиарда юаней.

У Инцинь, исполнительный директор секретариата механизма сотрудничества Китай-Центральная Азия, считает, что Нинся может похвастаться стратегическим расположением в Новом международном торговом коридоре суша-море и сильными сторонами в сельском хозяйстве и новой энергетике, а также богатым опытом в борьбе с бедностью.

“Этот форум мог бы предоставить региону множество возможностей для сотрудничества со странами Центральной Азии. Они очень заинтересованы в “умном” сельском хозяйстве, фотоэлектрической энергетике и модели борьбы с бедностью Фуцзянь-Нинся “, – добавил У.

Созданный в марте в Сиане, провинция Шэньси, секретариат призван обеспечить подготовку к саммиту Китай-Центральная Азия, содействовать реализации консенсусов, достигнутых главами государств шести стран, а также обслуживать встречу министров иностранных дел и механизм сотрудничества в ключевых областях.

Форум, который был посвящен теме “Содействие экологичному развитию и создание общего дома”, собрал более 300 китайских и иностранных представителей. Работа форума прошла в тематических сессиях, посвященных экологичному промышленному развитию, современному сельскому хозяйству и технологическим инновациям, сотрудничеству городов-побратимов и культурному обмену, а также региональному сотрудничеству. [China Daily]

Эксперты приветствуют региональный технологический обмен на Китайско-Центральноазиатском форуме сотрудничества

Эксперты и ученые из стран Центральной Азии приветствовали устойчивое и более широкое сотрудничество в области науки и технологий на 11-м Китайско-Центральноазиатском форуме сотрудничества, который открылся в субботу в Иньчуане, столице Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая.

Мероприятие собрало более 300 китайских и иностранных представителей и включало церемонию открытия и четыре параллельных сессии. На этих сессиях рассматривались такие темы, как экологичное промышленное развитие, современное сельское хозяйство, технологические инновации, сотрудничество городов-побратимов и культурный обмен, а также региональное сотрудничество.

Директор медико-биологического департамента Академии наук Туркменистана Мамметберди Эльясов отметил, что мероприятие направлено на дальнейшее сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии в области цифровых технологий.

“В 2023 году Казахстан и Китай достигли значительного прогресса в развитии программ обмена для исследователей и студентов”, – сказала Гульнар Шаймергенова, директор Казахстанского центра изучения Китая.

По ее словам, Китай продолжает предлагать стипендии студентам из Центральной Азии, что способствует укреплению научных связей и профессиональных возможностей будущих лидеров в регионе.

Рашид Юсупов, директор Центра исследований “Пояса и пути” Кыргызского государственного университета, сказал, что “Мастерские Любань” помогают оказывать техническую помощь соответствующим странам.

“Сотрудничество Китая со странами Центральной Азии способствует взаимному развитию и укрепляет связи в области науки, образования, культуры и социально-экономической сфере, которые имеют решающее значение для стабильности, развития, благополучия и процветания всего региона”, – сказал он.

Форум проводился совместно Комиссией по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества и народным правительством автономного района Нинся-Хуэй. [Синьхуа] /// Составлено nCa, 29 октября 2024 г.