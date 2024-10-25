OGT 2024: Туркменистан наращивает добычу газа и модернизирует газотранспортную систему

Туркменистан модернизирует внутреннюю газотранспортную инфраструктуру и нацелен на существенное увеличение добычи природного газа в течении следующих четырех лет. Это следует из выступления начальника управления транспорта газа и газоснабжения Государственного концерна «Туркменгаз» Рустема Текеева на Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2024».

Свой доклад Текеев посвятил теме «Будущее туркменского газа: новые экспортные маршруты и возможности».

Ниже приводим тезисы его презентации:

Перспективы добычи: Основополагающие концепции развития нефтегазового сектора Туркменистана представлены в “Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022-2028 годах”. Добычу газа в этот период планируется довести до 116 миллиардов кубометров в год, из которых более половины предназначено для экспорта. (Для сравнения: В 2023 г. в Туркменистане было добыто более 80,6 млрд кубометров газа.)

Развитие внутренней газотранспортной инфраструктуры: В настоящее время в ГК «Туркменгаз» ведет строительство следующих внутренних газопроводов и инфраструктурных проектов:

Новая ветка газопровода “Шатлык-Каракум” диаметром 1420мм протяженностью 118км,

Новая ветка газопровода “Каракум-Малай” диаметром 1420мм протяженностью 124км

Новый газопровод между газопроводами “Наип-Дерялык” и “Довлетабад-Дерялык” диаметром 1020мм протяженностью 58,2км

Капитальный ремонт газопровода Средняя-Азия-Центр-III на участке 343-527 км диаметром 1020мм протяженностью 184км.

Строительство компрессорной станции “Шатлык-1”для создания закольцованной системы главных месторождений, мощность – 30 миллиардов кубометров товарного газа в год.

При реализации этих проектов осуществление расширения сети для внутреннего газоснабжения страны и реконструкция магистральных газопроводов дальнего транспорта газа обеспечиваются собственными силами Концерна.

Планируемая инфраструктура: строительство новых компрессорных станции “Шатлык” и “Каракумская” взамен существующих.

Магистральные газопроводы международного значения:

Газопровод Туркменистан-Китай: Туркменская часть центрально-азиатского газопровода “Туркменистан – Китай” включает три ветки. Прокладка четвертой ветки обеспечит возможность экспорта еще 25 миллиардов кубометров в год.

Газопроводная система “Довлетабад – Дерьялык” обеспечивает экспорт туркменского природного газа в северном направлении, в том числе в Узбекистан, Казахстан и Россию.

Газопроводы “Корпедже – Курткуи” и “Довлетабад – Хангеран” предназначены для экспорта природного газа в Иран и через его территорию в третьи страны.

Газопровод “Восток-Запад” проектной мощностью 30 миллиардов кубометров в год, этот газопровод рассчитан на доставку природного газа в любую точку на территории Туркменистана. А в перспективе может использоваться и для экспортных поставок.

В настоящее время продолжается реализация транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ уже полностью завершена. 11 сентября 2024 года на территории Тагтабазарского этрапа Марыйского велаята началось строительство участка трубопровода “Серхетабат – Герат”, сегмента ТАПИ.

///nCa, 25 октября 2024 г.