Президент Туркменистана принимает участие в саммите БРИКС в Татарстане

23 октября 2024 года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вылетел в Татарстан (Российская Федерация) для участия в саммите БРИКС.

Президент Туркменистана впервые принимает участие в саммите БРИКС.

Президент Туркменистана принял участие в церемонии встречи высокопоставленных лиц, прибывших на саммит БРИКС, которую провел Президент России Владимир Путин.

Президент России организовал прием для гостей.

Саммит БРИКС состоится 22-24 октября 2024 года в Казани, столице Республики Татарстан.

С 32-страничной Казанской декларацией саммита БРИКС можно ознакомиться по этой ссылке:

https://cdn.brics-russia2024.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?1729693488382423

Веб-сайт саммита: https://brics-russia2024.ru/summit/ /// nCa, 24 октября 2024 г.