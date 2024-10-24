OGT 2024: Туркменистан и Центральная Азия могут стать глобальным центром возобновляемой энергетики

Нам нужен природный газ и большие объемы возобновляемых источников энергии, чтобы продвигаться вперед в области декарбонизации и смягчения последствий изменения климата, считает Мурман Маргвелашвили, директор по энергетическим исследованиям «World Experience for Georgia».

Как в случае с природным газом, так и в случае с возобновляемыми источниками энергии Туркменистан и Центральная Азия могут сыграть важную роль, подчеркнул он, выступая на второй панельной дискуссии Международной нефтегазовой конференции OGT 2024 по теме «Будущее туркменского природного газа: новые экспортные маршруты и экспортный потенциал».

В настоящее время предпринимаются попытки установить связь между Туркменистаном и каспийскими энергетическими ресурсами с западом, Турцией и Европой, и проблема здесь в том, что нет ясности в отношении спроса по причине европейской политики в области изменения климата, отметил участник сессии. Он также указал на трудности в финансировании газовой инфраструктуры и трудно обеспечить готовность покупателей к долгосрочным проектам.

Существующая инфраструктура, такая как Южный газовый коридор, Черноморский кабель и Средний коридор, имеет ограничения в транспортировке дополнительного газа, водорода или аммиака в значительных количествах.

По мнению Маргвелашвили, необходимы новые транзитные маршруты. И решение может заключаться в инфраструктуре двойного назначения.

Такие проекты, как Транскаспийский трубопровод и его возможные расширения, должны быть изначально рассчитаны на транспортировку природного газа, но в будущем их можно будет адаптировать для передачи водорода или аммиака.

В связи с этим, Маргвелашвили предлагает рассмотреть различные варианты и комбинации проектов.

Транскаспийский трубопровод (мощностью 30 млрд. куб. м) или трубопровод мощностью 8-10 млрд. куб. м могут транспортировать природный газ, а затем водород (или аммиак).

TANAP2 – дублирующий газопровод TANAP по тому же маршруту – может перейти с транспортировки природного газа на водород

WREP2 – новый трубопровод природного газа/аммиака/водорода протяженностью 850 км вдоль нефтепровода Баку-Супса (WREP)

AGRI –соединительный трубопровод Азербайджан- Грузия-Румыния мощностью 5-8 млрд. куб. м в год, который может транспортировать вместо СПГ аммиак

“Белый поток” – планируемый газопровод мощностью 30 млрд. куб. м газа может доставлять водород (также известный как газопровод Грузия–Украина-ЕС)

«Это позволило бы сейчас экспортировать газ из Туркменистана в больших объемах, а в будущем – экспортировать водород или аммиак на европейский и мировой рынки, которые в будущем считаются наиболее привлекательными для возобновляемых источников энергии», – отмечает директор по энергетическим исследованиям «World Experience for Georgia».

«2050 год не так уж далек, и спрос на возобновляемые источники энергии будет расти. И Центральная Азия может сыграть здесь глобальную роль, и чтобы подготовиться к этому, нам следует внимательнее присмотреться к инфраструктуре двойного назначения, сначала экспортируя газ, а затем переключаясь на ВИЭ», – заключил спикер. ///nCa, 24 октября 2024 г.