OGT 2024: ТАПИ набирает обороты – улучшение ситуации в Афганистане открывает новые перспективы

Ситуация в Афганистане значительно улучшается и это дает возможность для продвижения строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Об этом в ходе панельной дискуссии в рамках Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2024» (OGT 2024) заявил Мухамметмырат Аманов, Генеральный директор и Председатель совета директоров компании TAPI Pipeline, отвечающей за реализацию данного инфраструктурного проекта.

«В принципе каждый большой проект сталкивается с определёнными сложностями, конечно же, ТАПИ в этом не исключение, вопросы безопасности, в особенности в Афганистане достаточно остро, стоят, однако мы видим, что ситуация с безопасностью там значительно улучшается, давая нам возможность двигаться вперед», – сказал он.

По словам Аманова, Туркменистан тесно работает с местным правительством и сообществами для обеспечения безопасности и прогресса.

С другой стороны, финансовые логистические сложности также являются неотъемлемой частью такого крупномасштабного проекта. В данном вопросе, проект взаимодействует с международными партнерами и инвесторами для обеспечения финансирования.

Как известно, недавно стартовало строительство участка ТАПИ – Серхетабад-Герат. Это важнейшая часть более крупного крупномасштабного проекта газопровода ТАПИ.

«Текущая деятельность на этом отрезке включает детальные инженерные изыскания и мобилизацию сотрудников, а также закупку необходимых материалов, таких как трубы, изоляционные материалы, и другого оборудования», – пояснил Аманов.

«Мы работаем с местными властями для обеспечения безопасности газопровода и строительных рабочих», – сказал он.

«Проект ТАПИ подчёркивает нашу приверженность обеспечению мм незамедлительных экономических выгод для местного сообщества посредством создания рабочих мест, развития инфраструктуры, он также отражает общую готовность стран-участниц продолжать укреплять энергетическую безопасность и продвигать экономический рост», – резюмировал докладчик. ///nCa, 24 октября 2024 г.