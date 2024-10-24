Дискуссии о потенциальном участии Туркменистана в “Мемориаде-2024”

18 октября 2024 года в Посольстве Туркменистана в ОАЭ состоялась встреча посла Туркменистана Сердармаммета Гараджаева с г-ном Джейкобом Захарией, главным исполнительным директором Centour Group в Дубае.

В ходе встречи обе стороны обсудили потенциальное участие Туркменистана во Всемирной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта Memoriad 2024, которая пройдет в Дубае с 6 по 10 ноября 2024 года.

Sparkler Minds Education, дочерняя компания Centour Group в Дубае, отвечает за организационные аспекты этого престижного мероприятия, для участия в котором были приглашены 17 молодых студентов и 2 наставника из Туркменистана.

Встреча также предоставила возможность продолжить обсуждение подготовки к мероприятию и участия Туркменистана в нем с целью укрепления сотрудничества и обеспечения успешного участия талантливых представителей Туркменистана в глобальном конкурсе. /// nCa, 24 октября 2024 г.