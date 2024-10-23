Сегодня в Ашхабаде стартует трехдневная международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2024»

Сегодня в Ашхабаде начинает работу трёхдневная международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана-2024».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление участникам форума.

«Ежегодная отраслевая экспозиция и конференция «Нефть и газ Туркменистана» служат платформой для конструктивного обсуждения приоритетов в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса, способов активизации целевого взаимовыгодного партнёрства, методов внедрения новых технологий в нефтегазовый сектор и модернизации производств. Профильная выставка в рамках международного форума предоставляет посетителям возможность непосредственно ознакомиться с инновациями, современными разработками и новыми проектами», – отмечается в послании.

«Диверсификация экспортного потенциала, создание разветвлённой сети трубопроводов составляют один из приоритетов энергетической стратегии нашего государства», – подчеркнул Президент.

«Газовое месторождение «Galkynyş», которое занимает одну из передовых позиций в мировом рейтинге по запасам «голубого» топлива, служит сырьевой базой для диверсификации поставок природного газа на международные рынки. Его поэтапное целевое освоение за счёт иностранных инвестиций гарантирует прочность финансово-экономической и правовой базы участия в столь крупном инвестиционном проекте с одной стороны, с другой – надёжность запасов природного газа для возвращения вложенных в него средств», – отметил глава государства, выразив готовность Туркменистана рассмотреть предложения партнеров с учётом интересов каждой из сторон.

«Недавно в Марыйском велаяте мы дали старт крупным проектам – закладке участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly» и являющегося основным звеном проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, и газокомпрессорной станции «Şatlyk-1». Они призваны поддержать региональную энергетическую безопасность, способствовать благополучию народов соседних государств и стран региона и сформировать устойчивую экономическую среду. Мы продолжим реализацию подобных проектов», – говорится в послании.

В этом году конференция OGT обещает стать поистине глобальным мероприятием, в котором примут участие более 800 делегатов из более чем 51 страны. ///nCa, 23 октября 2024 г.