Казахстан ведет переговоры о вхождении в проект по строительству газопровода ТАПИ

Казахстан ведет переговоры по участию в строительстве газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, сообщил вице-министр энергетики республики Ерлан Аккенжанов.

“Развивается транспортный потенциал по экспорту и транзиту углеводородов. Успешно реализуется транзит газа из соседних стран в регионы Центральной Азии. Таким ярким примером является проект газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Казахстанская сторона заинтересована принять участие в строительстве этого газопровода”, – сказал Аккенжанов в ходе своего выступления на бизнес-форуме “Казахстан-Афганистан” во вторник в Алматы. (ИА «Финмаркет»)

«В настоящее время по данному вопросу Казахстаном ведутся переговоры с туркменской стороной», – добавил он.

«В случае успешного вхождения казахстанской компании в данный проект это откроет новые перспективы для сотрудничества между нашими странами в области газа», – отметил Аккенжанов.

10 октября на полях государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, в Ашхабаде Национальная компания Казахстана QazaqGaz и Государственный Концерн «Туркменгаз» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.

Соглашением предусмотрено сотрудничество магистральным газопроводам, включая проект ТАПИ.

В сентябре этого года Туркменистан приступил к строительству газопровода Серхетабад– Герат, известного как “Arkadagyň Ak Ýoly”, который является основным звеном газопровода ТАПИ. ///nCa, 23 октября 2024 г.