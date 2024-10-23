Для защиты мигрирующих видов фауны в Туркменистане

Елена Долгова

Возможность присоединения Туркменистана к трёхстороннему природоохранному соглашению совместно с Казахстаном и Узбекистаном в целях сохранения мигрирующих видов диких животных на территории Туркменистана и сопредельных территорий, а конкретно в пределах плато Устюрт и туркменского Предустюртья, обсуждалась в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 12 апреля сего года. После чего начались подготовительные мероприятия, предшествующие подписанию Меморандума о сотрудничестве в области охраны животного мира, выполнять который будут совместно природоохранные ведомства трёх государств.

Его подписание Туркменистаном состоялось в преддверии Дня независимости. Подобное укрепление международного сотрудничества служит усилению правовой экологической базы региона Центральной Азии, поскольку Устюрт – место схождения трёх государств, при этом туркменская часть – это Предустюртье – подход к кромке высокого кыра, или плато. Здесь также сосредоточено обитание особо ценных видов биоразнообразия, адаптированных к суровым условиям каменистой равнинной пустыни: джейрана, сайгака, горного барана. О значении подобного межгосударственного природоохранного взаимодействия рассказал начальник Управления охраны растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана Рустем НУРЫЕВ:

– Прежде чем строить в будущем трансграничное трёхстороннее сотрудничество, которое экологи оценивают как уникальный случай за последние тридцать лет, вернёмся к 2020 году, когда Туркменистан подписал Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных (Боннскую). Согласно этому документу наша страна взяла на себя определённые обязательства в отношении трансграничных ареалов обитания, обеспечивая охранные меры на своей территории и сопредельных участках. Именно Боннская конвенция выступила с предложением создать узколокальный межгосударственный договор, чтобы усилить координацию совместных мер. Косвенное отношение к будущим мероприятиям будет иметь и Конвенция ООН о биоразнообразии.

Следует пояснить, что до этого момента между странами в ходе консультаций обсуждались вопросы предоставления мигрирующим видам возможности передвигаться по маршрутам, которые их сородичи преодолевали веками. Существуют согласованности, воплощённые в практической плоскости, чтобы предотвратить гибель копытных от голода, которые заходили на нейтральную полосу и не могли выбраться обратно.

Все прошедшие годы экологи фиксировали векторально случаи миграции наземных животных, главным образом млекопитающих, обсуждались вопросы трёхсторонней договорённости ради спасения редких животных. Одним из направлений соглашения является научное сотрудничество, взаимодействие НИИ, важной частью остаётся изучение и воплощение в жизнь возможности расширения ООПТ, открытия новых миграционных «коридоров» непосредственно на плато Устюрт и прилегающих ландшафтах. После подписания нашей страной Меморандума в ближайшее время начнётся проведение первых совместных научно-практических изысканий.

Эти и другие случаи обсуждали эксперты государств региона на ашхабадской встрече, прошедшей в конце прошлого года, посвящённой трансграничному сотрудничеству по сохранению мигрирующих видов, когда представители природоохранных ведомств пяти стран при участии силовых служб искали пути решения задач и обсуждали осуществимые предложения, которые могли бы обеспечить все стороны межгосударственного диалога.

Также данная тематика затрагивалась на недавно прошедшей Самаркандской встрече по Боннской конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

Следует понимать, что в течение прошлого века, когда в этих местах ещё обитал гепард, границ здесь не было, как и специальных инженерно-технических пограничных сооружений. Животные свободно перемещались на более лучшие пастбища для спасения от холодов и бескормицы зимой.

Последние четыре-пять лет экологи отмечают продолжение тенденции переселения крупных млекопитающих, в частности, леопарда из горного массива Большой Балхан на территорию Устюрта, подконтрольную Казахстану.

Это фиксируют фотоловушки таможней заповедной зоны, последний случай запечатлел двух особей леопарда, а попасть севернее плато Устюрт эти дикие кошки могли только, начав свой путь с горного хребта Балхана. Данное соглашение поможет решить подобные вопросы сохранения поголовья. ///первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 23 октября 2024 г.