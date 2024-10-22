ПРООН продолжает повышать потенциал местных сообществ для эффективного управления водными ресурсами в Туркменистане

17-18 октября 2024 года в Лебапском велаяте проект ПРООН «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», реализуемый совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), провел практический семинар по эффективному управлению водными ресурсами в орошаемом земледелии.

Созданная платформа позволила участникам обменяться опытом и знаниями по вопросам планирования водопользования в условиях изменения климата, используя научно обоснованный и комплексный подход на основе принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Представители Педагогического института им. Сейитназара Сейди представили презентации по вопросам выращивания риса в Лебапском велаяте с учетом почвенно-климатических условий, а также методике использования грунтовых вод побережья реки Амударьи для капельного орошения.

В рамках двухдневного семинара участники обсудили меры по повышению эффективности водопользования и защите водных ресурсов, что способствует снижению затрат и улучшению водоснабжения орошаемых земель. На демонстрационном участке проекта в этрапе Данев была продемонстрирована работа ранее установленных проектом ПРООН скважин для мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель и новая технология полива для обеспечения рационального дождевального полива. Участники обсудили перспективы развития фермерского рыбоводства как альтернативного источника дохода для региона.

Частью практического семинара являлась поездка на межхозяйственный канал «Берзен», где на водораспределительном узле осуществляется комплексный подход системы водоучета и водораспределения Бассейновой водохозяйственной организации (БВО) «Амударья».

Мероприятие собрало представителей Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Хякимлика Лебапского велаята, Агенства Дашогузского филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, БВО «Амударья», местных НПО, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. ///nCa, 22 октября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)