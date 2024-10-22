Откройте для себя лучшие осенние маршруты по всей Турции

Турция, открывающая для туристов бесконечные возможности отдыха в самом сердце Средиземноморья, служит отличным местом для наполненных солнцем осенних поездок. На южном побережье обширной страны как будто никогда не заканчивается лето, и в некоторых ее частях по-прежнему можно насладиться теплом, которое дарит средиземноморская осень. Разумеется, в этот сезон нельзя не посетить вечный город Стамбул с его богатой историей и динамичной атмосферой. Однако сейчас мы расскажем о других замечательных направлениях с утопающей в красках осени природой, древними городами, многочисленными артефактами, недавно найденными на раскопках, и богатыми кулинарными традициями. Приготовьтесь познакомиться с турецкими краями, которые наиболее притягательны осенью.

Гастрономические приключения на Эгейском море

Эгейское побережье порадует гурманов обилием свежайших даров моря, органических продуктов, ароматных трав и оливкового масла. Осенью популярные курорты региона от Бозджаады до Айвалыка оживляются сбором оливок и винограда (которому посвящен фестиваль), причем туристы могут приобщиться к этим древним традициям. Кроме того, гостей ждут здоровые блюда от сочной рыбы до щедрых порций овощей и мезе на оливковом масле — все это в сочетании со знаменитыми местными винами. Но самым прославленным кулинарным направлением региона, безусловно, стал очаровательный район Урла в Измире. Тихий городок с неторопливым ритмом жизни как нельзя лучше подходит для прогулок среди виноградников и оливковых деревьев и последующего визита в рестораны, удостоенные звезд Michelin, где подают незабываемые блюда из фермерских продуктов.

Средиземноморские каникулы в стиле «море–солнце–пляж»

Осенью южный берег Турции остается идеальным вариантом для пляжного отдыха благодаря мягкому климату, солнцу и синему морю. Анталия, сердце Турецкой ривьеры, где находятся 233 пляжа под Голубым флагом и почти круглый год светит солнце, считается одним из красивейших городов на Земле. Порадовавшись средиземноморскому солнцу и теплой воде, вы также сможете выехать на однодневные экскурсии к расположенным в окрестностях древним поселениям. Посещая их, от Аспендоса до Сиде, вы убедитесь, что находитесь в одном из самых исторических мест мира. Кроме того, в Анталье играют в гольф в отелях Белека, погружаются в прекрасные воды Каша и осматривают поразительные пещеры, такие как Караин и Дамлаташ, которым нет равных. Наконец, в это время года имеет смысл пойти в поход по Ликийской тропе и Тропе Святого Павла.

Каппадокия: уникальный край

Еще одна великолепная местность с мягкой осенью – это Каппадокия. Здесь непременно нужно подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть поразительную красоту этих краев с высоты птичьего полета.

Каппадокию всегда называют «неземной» за ее «сказочные дымоходы» и фантастические пейзажи, однако ее история и культура не менее замечательны. На протяжении тысячелетий этот регион был колыбелью множества цивилизаций. Нельзя пропустить Музей под открытым небом Гереме, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с украшенными фресками скальными церквями. Подземные города Каймаклы и Деринкую, которые в древности были призваны защищать своих жителей от набегов, позволяют заглянуть в прошлое, сохранившееся в их затейливых туннелях и помещениях.

Юго-восточный вояж: культурное наследие и гастрономия

Осень – идеальное время для поездки по юго-востоку Турции с его загадками и кулинарными изысками. Путешествие можно начать с Адыямана, где возвышается гора Немрут – объект ЮНЕСКО с грандиозными статуями и древними гробницами, оставляющий самое неизгладимое впечатление на восходе и закате. Отсюда хорошо проехать в Газиантеп, известный статусом кулинарной столицы Турции и включенный в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в сфере гастрономии благодаря знаменитым на весь мир пахлаве, кебабам и фисташкам. Не упустите возможность посетить Музей мозаики Зевгмы, где выставляются поразительные античные мозаики.

Затем следуйте в Шанлыурфу, рядом с которой находятся старейшие в мире неолитические поселения Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе. Исследования, продолжающиеся здесь в рамках проекта «Таш Тепелер», недавно позволили сделать много сенсационных открытий. Далее вас встретят прекрасные каменные строения Мардина. Прогуляйтесь по узким улочкам и приобщитесь к богатой палитре культур и традиций, посетив старинные монастыри, церкви и мечети. Ваше путешествие украсит такая местная продукция, как «сирийское» вино и миндальные сладости. Наконец, направляйтесь в Диярбакыр– город, известный древними крепостными стенами и старинными Садами Хевсель, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы добраться сюда, воспользуйтесь экологичным Диярбакырским экспрессом, следующим по новому живописному маршруту от Анкары до восточных гор, который вошел в список величайших мест мира по версии журнала Time. ///nCa, 22 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)