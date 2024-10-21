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Туркменистан и Ирак заключили газовую сделку в Багдаде

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Государственный министр Туркменистана Максат Бабаев прибыл в Багдад с официальным визитом в субботу, 19 октября 2024 года, сообщает Иракское информационное агентство.

В аэропорту Багдада Бабаев встретился с министром энергетики Ирака Зиядом Али Фаделем.

По итогам встречи было подписано соглашение между Туркменистаном и Ираком о поставках газа.

В интервью INA министр Зияд Али Фадель раскрыл некоторые детали контракта на поставку газа из Туркменистана в Ирак по газопроводам Ирана.

“Контракт гарантирует поставку 10 миллионов кубометров зимой и 20 миллионов кубометров летом”, – сказал он.

Он добавил, что “министерство будет работать над скорейшей активацией соглашения через Торговый банк Ирака”.

“Важным условием, включенным в контракт, является то, что в случае возникновения каких-либо проблем с поставками газа, они будут компенсированы таким же количеством газа”, – сказал министр.

Фадель пояснил: «Благодаря этому контракту были решены многие проблемы, потому что контракт будет включать в себя начало поставок газа, и в будущем мы будем работать над разработкой наших иракских месторождений в рамках правительственной программы, и они станут источниками повышения энергоснабжения, чтобы полагаться на местную энергетику. Министерство электроэнергетики диверсифицировало источники энергии для обеспечения энергетической стабильности”.

По словам министра, поставки туркменского газа будут «гарантировать работу энергоблоков летом, и уровень производства будет выше».

В свою очередь, Максат Бабаев заявил Иракскому информационному агентству (INA): «Мы благодарим министра энергетики и правительство Ирака за их поддержку в развитии отношений, касающихся энергетики, участия и поставок газа в Ирак. Сегодня мы рады этому событию и смогли добиться хороших результатов». ///nCa, 21 октября 2024 г.

 

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