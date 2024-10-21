Делегация сектора образования Туркменистана посетила США – обсуждены возможности открытия филиалов американских вузов в Туркменистане

Туркменистан активно стремится к расширению международного партнерства в сфере высшего образования. Недавно делегация Министерства образования, во главе с замминистра Азатом Атдаевым, посетила Соединенные Штаты для изучения возможностей сотрудничества и потенциального открытия филиалов американских университетов в Туркменистане. Об этом сообщается в репортаже газеты «Нейтральный Туркменистан».

Встреча в Госдепе

Официальный визит туркменской делегации стартовал в Вашингтоне, где состоялись переговоры в Государственном департаменте США.

Стороны отметили наличие позитивного опыта участия туркменской студенческой молодёжи и профессорско-преподавательского состава в 16-ти образовательных программах, которые реализуются Американскими советами по международному образованию «ACCELS».

Американская сторона также предложила наладить партнёрство через образовательные программы «Fulbright», «Study in USA» и «IVLP».

По этим программам предполагается разработать новый формат академических обменов, для чего ожидается проведение совместных семинаров. Стороны подчеркнули важность создания таких механизмов взаимодействия, которые формировали бы навыки и знания для наиболее актуальных направлений в системе образования страны. Речь шла о методологии проведения академических измерений, анализе образовательной статистики, процедурах институциональной и программной аккредитации, проведении централизованных экзаменов, сертификации и лицензировании преподавателей и сотрудников образовательных учреждений. Важное место отводилось вопросам изучения опыта американской вузовской системы в области коммерциализации научно-исследовательских разработок и образования в целом.

В ходе встречи рассмотрена возможность открытия филиалов американских вузов в Туркменистане. Данный шаг направлен не только на укрепление двустороннего сотрудничества, но и на обеспечение доступа к инновационным американским методологиям и образовательным технологиям для туркменских студентов и преподавателей.

Встреча состоялась в рамках «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования между Правительством Туркменистана и США», который был подписан в апреле прошлого года. За это время сторонами была разработана соответствующая Дорожная карта сотрудничества.

Посещение AC Language School

Следующим пунктом в американском «турне» для туркменской делегации стало посещение «AC Language School, где были обсуждены перспективы разработки индивидуальных образовательных курсов, отвечающих потребностям туркменского рынка труда.

Предлагаемые курсы включают туризм (межкультурная коммуникация, иностранные языки), технологии (информационные технологии, программирование, аддитивные технологии, биоинформатика), бизнес (программы уровня MBA), энергетику (специалисты по энергетике, возобновляемым источникам энергии, устойчивому развитию, управлению проектами, инновациям) и сельское хозяйство (агробизнес, устойчивое сельское хозяйство, переработка, менеджмент, передовые технологии).

AC Language School предлагает международные сертификаты, которые могут повысить конкурентоспособность выпускников и способствовать интеграции Туркменистана в мировое научное и образовательное сообщество.

Встреча в Службе образовательного тестирования

Следующая встреча представителей Министерства образования Туркменистана состоялась с директором по правительственным и внешним связям Службы образовательного тестирования «Educational Testing Service» (ETS) Эшпол Литтон.

Как известно, «ETS» является мировым лидером по разработке и оценке образовательных тестов, в том числе таких как «TOEFL», «SAT», «ACT» и др. В

В данном контексте туркменской делегацией было предложено партнёрство в подготовке к участию в исследованиях по линии Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся «PISA».

Помимо прочего, прозвучала инициатива о налаживании взаимодействия в области разработки методик по созданию тестовых вопросов с задействованием возможностей искусственного интеллекта и новейших технологий. Данные тесты позволят значительно облегчить процедуру конкурсного отбора в вузы и повысить общий уровень образовательных услуг.

Онлайн встреча с Советом по аккредитации высшего образования

В ходе онлайн-встречи с представителями Совета по аккредитации высшего образования (CHEA) обсуждались перспективы присоединения системы аккредитации высшего образования Туркменистана к Международной группе качества Совета по аккредитации высшего образования (CIQG) для плодотворного взаимодействия.

Туркменская сторона отметила, что за последние годы страна присоединилась к Лиссабонской конвенции о признании квалификаций в Европейском регионе, а также ведёт разработку программ, соответствующих международным требованиям.

Визит в Кентский государственным университет

Встреча с ректором Кентского государственного университета Тоддом Дьяконом ознаменовалась подписанием трех меморандумов о сотрудничестве – с Международным университетом гуманитарных наук и развития, Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом.

Согласно документам туркменские вузы будут сотрудничать с американским в области расширения академических программ, создания совместных образовательных и научных инициатив, а также укрепления взаимных культурных обменов.

В числе важного направления партнёрства – проект открытия филиала Кентского государственного университета в Туркменистане, подготовленный туркменской стороной. Соответствующей платформой для этого станет запуск двойных программ и совместного обучения на базе Международного университета гуманитарных наук и развития. Кроме того, представители американского вуза договорились о проведении ряда вебинаров со своими новыми туркменскими партнёрами.

В ходе визита в Кентский государственный университет было организовано культурное мероприятие, посвящённое 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. ///nCa, 21 октября 2024 г.