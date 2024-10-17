News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ЮНФПА и национальные партнеры в Туркменистане подводят итоги страновой программы и определяют новые направления работы

ЮНФПА и национальные партнеры в Туркменистане подводят итоги страновой программы и определяют новые направления работы

By

Представительство Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане 16 октября провело Консультативную встречу с национальными партнёрами, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Она собрала вместе широкое представительство органов государственной власти, национального парламента, организаций гражданского общества, научных кругов, средств массовой информации с целью проанализировать успехи, достигнутые в рамках Страновой программы ЮНФПА на период 2021–2025 годов, выявить вопросы, над которыми ещё предстоит поработать, и обсудить приоритеты дальнейшего сотрудничества в контексте Страновой программы на 2026–2030 годы.

Встреча была организована в форме пленарного заседания и обсуждения в тематических группах возможностей развития партнёрства.

На пленарном заседании представители министерств – иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту, а также Института государства, права и демократии Туркменистана проинформировали о достижениях по основным стратегическим целям ЮНФПА в соответствии с приоритетами национального развития Туркменистана.

В фокусе внимания были успехи в области обеспечения репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, охрану здоровья матерей и подростков, продвижения гендерного равенства и раскрытия потен­циала молодёжи путём поддержки физической культуры, спорта, мира и равенства прав девочек и юношей.

Конкретными примерами успешного сотрудничества Туркменистана и ЮНФПА могут служить, такие факты, как:

  • сохранение низкого коэффициента материнской смертности,
  • принятие «Национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее на 2021–2025 годы»,
  • высокая обеспеченность кабинетов репродуктивного здоровья всеми методами планирования семьи,
  • принятие «Национального плана действий по обеспечению гендерного ­равенства на 2021–2025 годы»,
  • принятие Закона Туркменистана «О социальных услугах»,
  • проведение национального выборочного обследования «Здоровье и положение женщин в семье в Туркменистане»,
  • проведение сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году.

В тематических группах состоялось обсуждение и техническое согласование возможностей партнёрства по программам «Репродуктивное здоровье и репродуктивные права», «Гендерное равенство и развитие молодёжи», а также межведомственного сотрудничества между программами. В качестве перспективного направления дальнейшего взаимодействия выделена активизация в сфере молодёжной политики.

Кроме того, консультативная встреча стала важным этапом для выработки предложений по ключевым направлениями Страновой программы ЮНФПА на 2026–2030 годы.

В Туркменистане Представительство ЮНФПА было открыто в 1992 году и за это время совместно с Правительством были разработаны пять Страновых программ. Результатом конструктивного партнёрства Туркменистана и ЮНФПА является неоднократное избрание страны членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию, в том числе на 2024–2028 годы, а также членом Исполнительного Совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2022–2024 годы.///nCa, 17 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. ПРООН и ЮНФПА содействует Туркменистану в разработке специальных курсов для государственных служащих по гендерно-ориентированному управлению
  2. Социальная поддержка женщин в Туркменистане: ЮНФПА провел обучающий семинар для специалистов
  3. ЮНФПА в Туркменистане подводит итоги 2023 года
  4. USAID И ЮНФПА Сотрудничают в Деле Укрепления Семей в Туркменистане
  5. ПРООН и национальные партнеры в Туркменистане проводят среднесрочную оценку реализации Национального плана действий по правам человека
  6. ЮНФПА и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана объединяют усилия c целью укрепления социальных услуг и поддержки семьям
  7. Туркменские специалисты приняли участие в совещании ЮНФПА по охране материнского здоровья в Казахстане
  8. Новый посол США в Туркменистане определила ключевые направления работы
  9. ЮНИСЕФ и национальные партнеры в Туркменистане провели мероприятия по укреплению потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и cнижению риска бедствий
  10. Страновой офис ВОЗ в Туркменистане содействует проведению консультативно-технической миссии экспертов ВОЗ по вопросам укрепления национального потенциала в области чрезвычайных медицинских бригад в Туркменистане
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan