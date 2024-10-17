ЮНФПА и национальные партнеры в Туркменистане подводят итоги страновой программы и определяют новые направления работы

Представительство Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане 16 октября провело Консультативную встречу с национальными партнёрами, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Она собрала вместе широкое представительство органов государственной власти, национального парламента, организаций гражданского общества, научных кругов, средств массовой информации с целью проанализировать успехи, достигнутые в рамках Страновой программы ЮНФПА на период 2021–2025 годов, выявить вопросы, над которыми ещё предстоит поработать, и обсудить приоритеты дальнейшего сотрудничества в контексте Страновой программы на 2026–2030 годы.

Встреча была организована в форме пленарного заседания и обсуждения в тематических группах возможностей развития партнёрства.

На пленарном заседании представители министерств – иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту, а также Института государства, права и демократии Туркменистана проинформировали о достижениях по основным стратегическим целям ЮНФПА в соответствии с приоритетами национального развития Туркменистана.

В фокусе внимания были успехи в области обеспечения репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, охрану здоровья матерей и подростков, продвижения гендерного равенства и раскрытия потен­циала молодёжи путём поддержки физической культуры, спорта, мира и равенства прав девочек и юношей.

Конкретными примерами успешного сотрудничества Туркменистана и ЮНФПА могут служить, такие факты, как:

сохранение низкого коэффициента материнской смертности,

принятие «Национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее на 2021–2025 годы»,

высокая обеспеченность кабинетов репродуктивного здоровья всеми методами планирования семьи,

принятие «Национального плана действий по обеспечению гендерного ­равенства на 2021–2025 годы»,

принятие Закона Туркменистана «О социальных услугах»,

проведение национального выборочного обследования «Здоровье и положение женщин в семье в Туркменистане»,

проведение сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году.

В тематических группах состоялось обсуждение и техническое согласование возможностей партнёрства по программам «Репродуктивное здоровье и репродуктивные права», «Гендерное равенство и развитие молодёжи», а также межведомственного сотрудничества между программами. В качестве перспективного направления дальнейшего взаимодействия выделена активизация в сфере молодёжной политики.

Кроме того, консультативная встреча стала важным этапом для выработки предложений по ключевым направлениями Страновой программы ЮНФПА на 2026–2030 годы.

В Туркменистане Представительство ЮНФПА было открыто в 1992 году и за это время совместно с Правительством были разработаны пять Страновых программ. Результатом конструктивного партнёрства Туркменистана и ЮНФПА является неоднократное избрание страны членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию, в том числе на 2024–2028 годы, а также членом Исполнительного Совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2022–2024 годы.///nCa, 17 октября 2024 г.