В Исламабаде прошли встречи делегации Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Рашидом Мередовым

16 октября 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов туркмено-пакистанского сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договорённостей и перспективных планов на будущее.

Одним из ключевых векторов сотрудничества было обозначено дальнейшее развитие экономического партнёрства, где имеется солидный потенциал для наращивания объёмов товарооборота, диверсификации взаимовыгодных связей.

Было констатировано, что большое значение придаётся также активизации продуктивного партнёрства в таких направлениях, как энергетика и транспорт. В этом контексте подчеркнута значимость усиления совместной деятельности в реализации проектов газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

Особое внимание было уделено завершению работы по подготовке двусторонних документов, нацеленных на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

В ходе встречи Асиф Али Зардари выразил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову свое уважение и признательность за личный вклад в развитие дружбы и братских отношений между Туркменистаном и Пакистаном.

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В этот же день в рамках визита делегации Туркменистана в Пакистан состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Федеральным министром энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масуд Маликом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, проекты строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

В этом контексте стороны подчеркнули стратегическую важность крупномасштабных проектов в укреплении региональных связей, содействии экономическому росту и удовлетворении энергетических потребностей стран-участниц.

Отмечалось, что линия электропередачи ТАП и газопровод ТАПИ, сыграют значительную роль в удовлетворении промышленных потребностей Пакистана в электроэнергии.

Был сделан акцент на важности завершения работы по подготовке двусторонних документов, которые будут использоваться для практического осуществления проектов. Также было предложено разработать Дорожную карту для совместных действий туркменской и пакистанской сторон в энергетической сфере.

Стороны согласились поддерживать регулярные контакты в целях реализации совместных проектов. ///МИД Туркменистана, 16 октября 2024 г.