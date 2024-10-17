В Ашхабаде состоялся семинар по внедрению видеоуроков и учебника по управлению водными ресурсами

17 октября в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE) и при поддержке Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана прошел семинар, посвященный внедрению учебных материалов по управлению водными ресурсами для вузов и молодых специалистов водного хозяйства.

На мероприятии были представлены результаты работы по разработке и внедрению учебного материала по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР). Среди участников семинара были представители Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Министерства образования и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, а также ведущих высших учебных заведений страны, таких как Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова, Туркменский институт строительства и архитектуры, Туркменский институт энергетики и другие.

Основной целью семинара стала презентация учебных материалов, разработанных в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, которые включают учебный план, практические занятия и учебник по ИУВР. Эти материалы были интегрированы в учебные программы Академии государственной службы при Президенте Туркменистана и других вузов страны.

Одним из ключевых моментов семинара стала демонстрация видеоматериалов по курсу «Водные ресурсы», подготовленных для Академии государственной службы. Этот учебный видеоматериал был создан с целью усиления подготовки молодых специалистов в области управления водными ресурсами и их практических навыков.

Эксперты проекта отметили важность продвижения принципов ИУВР на региональном уровне, подчеркнув необходимость интеграции экологических, социальных и экономических аспектов в управление водными ресурсами.

Семинар завершился обсуждением результатов и дальнейших шагов по внедрению предложенных учебных материалов в образовательную систему Туркменистана. ///nCa, 17 октября 2024 г. (Материал предоставлен Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде)