News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан принял участие в заседании министерской группы GGGI в Сеуле

Туркменистан принял участие в заседании министерской группы GGGI в Сеуле

By

16 октября 2024 года заместитель министра охраны окружающей среды Туркменистана Н. Джумашов принял участие в заседании министерской группы, организованном Глобальным институтом зеленого роста (Global Green Growth Institute), сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

Конференция была посвящена обмену передовым опытом в области “зеленого” развития и реализации Парижского соглашения и целей по достижению нулевых выбросов NetZero.

Джумашов рассказал об усилиях Туркменистана по поддержанию экологического баланса, снижению воздействия промышленности на окружающую среду и внедрению чистых технологий и возобновляемых источников энергии. Он также подчеркнул приверженность страны Парижскому соглашению и присоединение к Глобальному метановому обязательству.

Кроме того, Н.Джумашов обсудил планы по созданию регионального центра технологий в области изменения климата в Центральной Азии.

В тот же день туркменская делегация провела двустороннюю встречу с Пан Ги Муном, председателем Глобального института зеленого роста.

Пан Ги Мун высоко оценил устойчивую поддержку Туркменистаном Организации Объединенных Наций и ее зеленых инициатив, напомнив о вкладе Национального лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Туркменистана Г.М. Бердымухамедова в деятельность ООН, а также о многогранном туркмено-корейском сотрудничестве.

В ходе встречи обе стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в области зеленых технологий и устойчивого лесопользования. ///nCa, 17 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан принял участие в 16-ой Министерской встрече в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
  2. Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи
  3. Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в заседании СМИД СНГ
  4. Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече СПЕКА в Женеве
  5. Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1» в Ташкенте
  6. Министр культуры Туркменистана принял участие на 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ
  7. Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании Совета Федерации
  8. Туркменистан принял участие в молодежном форуме СВМДА
  9. Президент Туркменистана принял участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
  10. Туркменистан принимает участие в заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan