Туркменистан принял участие в заседании министерской группы GGGI в Сеуле

16 октября 2024 года заместитель министра охраны окружающей среды Туркменистана Н. Джумашов принял участие в заседании министерской группы, организованном Глобальным институтом зеленого роста (Global Green Growth Institute), сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

Конференция была посвящена обмену передовым опытом в области “зеленого” развития и реализации Парижского соглашения и целей по достижению нулевых выбросов NetZero.

Джумашов рассказал об усилиях Туркменистана по поддержанию экологического баланса, снижению воздействия промышленности на окружающую среду и внедрению чистых технологий и возобновляемых источников энергии. Он также подчеркнул приверженность страны Парижскому соглашению и присоединение к Глобальному метановому обязательству.

Кроме того, Н.Джумашов обсудил планы по созданию регионального центра технологий в области изменения климата в Центральной Азии.

В тот же день туркменская делегация провела двустороннюю встречу с Пан Ги Муном, председателем Глобального института зеленого роста.

Пан Ги Мун высоко оценил устойчивую поддержку Туркменистаном Организации Объединенных Наций и ее зеленых инициатив, напомнив о вкладе Национального лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Туркменистана Г.М. Бердымухамедова в деятельность ООН, а также о многогранном туркмено-корейском сотрудничестве.

В ходе встречи обе стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в области зеленых технологий и устойчивого лесопользования. ///nCa, 17 октября 2024 г.