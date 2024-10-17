Начиная с ноября 2024 года Turkish Airlines будут выполнять 11 рейсов в Ашхабад и из Ашхабада в Стамбул до апреля 2025 года.
АВИАКОМПАНИЯ TURKISH AIRLINES ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ НА РЕЙСЫ
Ашхабад – Стамбул – Ашхабад
от 500 долларов
за поездку туда и обратно эконом-классом
Стамбул – Ашхабад – Стамбул
от 720 $
в оба конца эконом-классом
Ашхабад – Стамбул
от 302 $
в одну сторону эконом-классом
Стамбул – Ашхабад
от 388 $
в одну сторону эконом-классом
Стоимость билета от 1250 $
Перелет бизнес-классом в оба конца
Билеты можно приобрести в офисе продаж Turkish Airlines по адресу: Бизнес-центр USSAT, ул. Г. Кулиева (2127), 39-1, АШХАБАД/ТУРКМЕНИСТАН.
Тел.: +99361 014433, +99312 751157 ///nCa, 17 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Turkish Airlines)