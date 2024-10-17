Начиная с ноября 2024 года Turkish Airlines будут выполнять 11 рейсов в Ашхабад и из Ашхабада в Стамбул до апреля 2025 года.

АВИАКОМПАНИЯ TURKISH AIRLINES ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ НА РЕЙСЫ

Ашхабад – Стамбул – Ашхабад

от 500 долларов

за поездку туда и обратно эконом-классом

Стамбул – Ашхабад – Стамбул

от 720 $

в оба конца эконом-классом

Ашхабад – Стамбул

от 302 $

в одну сторону эконом-классом

Стамбул – Ашхабад

от 388 $

в одну сторону эконом-классом

Стоимость билета от 1250 $

Перелет бизнес-классом в оба конца

Билеты можно приобрести в офисе продаж Turkish Airlines по адресу: Бизнес-центр USSAT, ул. Г. Кулиева (2127), 39-1, АШХАБАД/ТУРКМЕНИСТАН.

Тел.: +99361 014433, +99312 751157 ///nCa, 17 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Turkish Airlines)