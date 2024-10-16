В Ашхабаде состоялось 3-е заседание туркмено-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству

14 октября 2024 года в Ашхабаде состоялось Третье заседание туркмено-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.

На встрече туркменскую часть рабочей группы возглавила начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Галина Романова, китайскую – заместитель начальника департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Ян Хао.

От Туркменистана в заседании приняли участие специалисты Министерства финансов и экономики, Центробанка, Внешэкономбанка, министерств промышленности и строительного производства, текстильной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, госконцернов «Туркменнефть», «Туркменгаз», «Туркменхимия», госкорпорации «Туркменгеология», подразделений Агентства транспорта и коммуникаций, гособъединений животноводства и птицеводства, пищевой промышленности, зерновой продукции, а также Союза промышленников и предпринимателей.

Китайскую сторону представляли ответственные лица Министерства коммерции и региональных ведомств по управлению инвестициями и внешней торговли, Экспортно-импортного банка Китая, Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, топ-менеджеры ряда компаний, специализирующихся в сфере промышленного инжиниринга, компьютерных технологий, нефтепромыслового и химического оборудования, корпорации CNPC и ее филиалов в Туркменистане, а также Huawei Technologies.

В ходе встречи был проанализирован ход реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита «Центральная Азия-Китай» в мае 2023 года, обозначены ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

Было решено активно изучать и стимулировать расширение масштабов взаимных инвестиций, укреплять роль рабочей группы и других механизмов взаимодействия в ключевых областях.

Туркменская сторона ознакомила китайских участников заседания с конкретными мерами, предпринимаемыми для улучшения инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности в стране, продвижением в процессе вступления во Всемирную торговую организацию и последними оценочными исследованиями международного рейтингового агентства «Fitch ratings».

Китайская делегация проинформировала о проделанной работе по важным проектам в сферах нефтегазового сектора, транспорта и химической промышленности.

В ходе переговоров подтверждена обоюдная готовность углублять взаимодействие в традиционных областях сотрудничества, таких как энергетические ресурсы и инфраструктура, а также выявлять потенциал партнерства в сферах новой энергетики, зеленых полезных ископаемых, создавать новые точки роста.

Представители деловых кругов двух сторон – предприятий, отраслевых организаций, финансовых институтов, провели углубленный обмен мнениями по активизации инвестиционных отношений в индустриальном секторе и договорились продолжить работу по совершенствованию механизмов взаимодействия. ///МИД Туркменистана, 15 октября 2024 г.