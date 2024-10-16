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Туркменский Национальный Институт Мировых языков посетила супруга спикера Парламента Кореи

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В рамках визита делегации Республики Корея в Туркменистан, приуроченного к встрече спикеров парламентов «Центральная Азия – Корея», супруга Председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея г-жа Шин Кюнгхе посетила Центр изучения корейского языка и культуры имени Короля Седжона, созданный в 2019 году на базе Туркменского национального института мировых языков.

Особое внимание гостья уделила конкурсу каллиграфии, в котором приняли участие студенты центра, изучающие корейский язык на начальном и среднем уровнях. Победителям были вручены почетные грамоты и памятные подарки.

Центр изучения корейского языка и культуры имени Короля Седжона, деятельность которого поддерживается Посольством Республики Корея в Туркменистане и Фондом Института Короля Седжона, играет важную роль в укреплении культурных связей между двумя странами.
///nCa, 16 октября 2024 г.

 

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