Во вторник, 15 октября 2024 года, посольство Малайзии в Ашхабаде организовало прием по случаю 67-го национального дня Малайзии.

Ниже приводим речь посла Мохда Сухайми Ахмад Таджуддина по этому случаю:

Ваши Превосходительства,

Уважаемые гости,

Дамы и господа,

Я весьма рад приветствовать Его Превосходительство Батыра Аманова, Заместителя председателя кабинета министров Туркменистана и всех вас, моих почетных гостей сегодня, на этом радостном мероприятии по случаю празднования 67-й годовщины Национального дня Малайзии. Ваше присутствие для меня большая честь, особенно учитывая ваш плотный график.

Малайзия, ранее известная как Малайя, обрела независимость 31 августа 1957 года. Шесть лет спустя, 16 сентября 1963 года с подписанием Малайзийского соглашения, Малайя вместе со штатами Сабах и Саравак объединились в Малайзию.

С тех пор Малайзия претерпела значительные преобразования. Из аграрной экономики мы превратились в более развитую и диверсифицированную экономику, процветающую в таких отраслях, как технологии, производство и услуги.

Будучи видной торговой страной, Малайзия развивает прочные партнерские отношения со странами мира посредством двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества. Эти партнерства способствуют взаимовыгодному сотрудничеству, создавая благоприятную среду для международной торговли и прямых иностранных инвестиций.

Под руководством Премьер-министра Дато’ Сери Анвар Ибрагима нынешнее правительство Малайзии стремится направить экономику страны на устойчивый путь. В то время как мир изо всех сил пытается оправиться от экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19, геополитической напряженностью и климатическим кризисом, Малайзия предпринимает активные шаги для обеспечения своей экономической устойчивости.

Представленная в прошлом году структура экономики MADANI описывает стратегический подход к навигации в условиях все более сложной и динамичной глобальной экономической ситуации.

В соответствии с этой структурой Малайзия внедрила Национальную дорожную карту энергетического перехода 2030 и Национальную политику в области изменения климата 2.0 для перехода своего энергетического сектора, сокращения выбросов и достижения своих климатических целей.

Более того, признавая преобразующий потенциал новых технологий, таких как искусственный интеллект, электромобили и автономное вождение, Малайзия приняла Национальный промышленный генеральный план 2030. Этот план призван адаптировать производственный сектор страны, в частности ее многолетний опыт в области электротехники и электроники, к меняющимся требованиям мирового рынка.

Проактивная экономическая политика Малайзии дала значительные результаты, привлекая существенные 16 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в течение первого квартала 2024 года. Эти усилия позиционировали страну как главное направление для многонациональных технологических гигантов, стремящихся инвестировать в центры обработки данных для облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Сегодня ВВП Малайзии составляет 450 миллиардов долларов США, что в 200 раз больше, чем всего лишь 1,9 миллиарда долларов США, которые мы зафиксировали в 1957 году. Это впечатляющее экономическое достижение еще больше подчеркивается ее признанием в качестве ведущей развивающейся экономики Азии с точки зрения общих инвестиционных условий, согласно отчету Global Opportunity Index (GOI) 2024.

Ваши превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа,

Экономический успех Малайзии был бы невозможен без прочного партнерства со странами мира, включая Туркменистан. Как гласит малайская пословица: «Как волны со скалами», что иллюстрирует важность взаимной поддержки и сотрудничества между странами для достижения общего прогресса».

Туркменистан является важным международным партнером Малайзии с тех пор, как дипломатические отношения между двумя странами начались 32 года назад. Имея непоколебимую уверенность в возможностях и экономическом потенциале Туркменистана, Малайзия не стала долго ждать, и в 1996 году начала вкладывать значительные инвестиции в нефтегазовую отрасль Туркменистана через свою национальную нефтяную компанию Petronas.

На сегодняшний день Petronas инвестировала 11 миллиардов долларов США в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Эти инвестиции не только внесли вклад в энергетический сектор Туркменистана, но и распространились на образование и различные программы корпоративной социальной ответственности, что положительно повлияло на жизнь местного населения.

Постоянное присутствие руководителей Petronas и членов их семей из Малайзии здесь, в Туркменистане, сыграло решающую роль в укреплении социально-культурных связей между двумя странами.

Благодаря личному взаимодействию и различным рекламным инициативам мы стали свидетелями всплеска числа туркменских студентов, получающих высшее образование в малазийских университетах, и туркменских туристов, исследующих разнообразные ландшафты Малайзии. Я хотел бы похвалить компанию «Туркменские авиалинии» за запуск прямого рейса Ашхабад-Куала-Лумпур в феврале этого года, что еще больше облегчает поездки и обмены.

Поскольку мы стремимся к более светлому будущему, оба правительства активно работают над диверсификацией нашего сотрудничества посредством торговли, инвестиций и технического взаимодействия. Недавний визит министра иностранных дел Малайзии Дато’ Сери Утамы Мохамад бин Хасана в Ашхабад придал новый импульс нашим двусторонним отношениям.

Мы ожидаем, что эта позитивная траектория будет еще больше укреплена будущим визитом уважаемого президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова в Малайзию.

Ваши Превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа,

В следующем году Малайзия примет на себя председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как региональная организация, АСЕАН успешно объединила своих членов в стремлении не только к региональному развитию, но и к сотрудничеству с многочисленными развитыми странами.

С нетерпением ожидая своего председательства в АСЕАН, Малайзия стремится к лидерству с видением единства, инклюзивности и сотрудничества. Благодаря общему руководству и политике сильного нейтралитета мы стремимся внести вклад в международный и региональный мир, стабильность и процветание.

Ваши Превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа,

В заключение я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем вам за ваше присутствие на сегодняшнем вечере. Давайте все помолимся за дальнейшее здоровье, процветание и счастье уважаемого Президента Туркменистана, Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова и народа Туркменистана.

Спасибо, Саг Болун и Терима Касих.

///nCa, 16 октября 2024 г.

Несколько фото с торжества: