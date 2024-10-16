Круглый стол по выявлению потенциальных доноров для реализации Дорожной карты по бассейновому управлению и планированию в Туркменистане

16 октября 2024 года прошел круглый стол, организованный Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE) совместно с Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана. Основной темой встречи стало обсуждение Дорожной карты по созданию бассейновых советов (БС) в Туркменистане с целью дальнейшего внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР).

Участниками круглого стола стали представители Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Туркменского государственного научно-производственного и проектного водохозяйственного института «Туркменсувылымтаслама», объединений «Марысувходжалык» и «Гарагумдарьясувходжалык», международные организации, а также команда проекта WAVE.

На встрече обсудили возможности внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), которые предполагают эффективное использование воды с учетом потребностей разных отраслей и сохранение экосистем. Анна Владимирова, координатор по ИУВР Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, представила участникам обзор успешных примеров работы бассейновых советов в других странах Центральной Азии. Национальный эксперт проекта Георгий Куртовезов презентовал Дорожную карту по созданию бассейновых советов в Туркменистане.

Одной из ключевых тем стало привлечение доноров для финансирования мероприятий, связанных с управлением водными ресурсами в бассейнах крупных рек страны. Участники отметили важность международной поддержки для успешной реализации предложенных инициатив, особенно в условиях изменения климата и сокращения водных ресурсов в регионе.

Встреча завершилась обсуждением дальнейших шагов и планов по внедрению предложенных инициатив, а также подведением итогов мероприятия. ///nCa, 16 октября 2024 г. (Материал предоставлен Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде)