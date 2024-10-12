Президент Туркменистана и Национальный лидер встретились с Президентом Ирана

11 октября, в Ашхабаде, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Туркменистана ещё раз тепло поздравил Президента Масуда Пезешкиана с избранием на высокий государственный пост, пожелав больших успехов в деятельности.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что во внешней политике Туркменистана особое место отводится укреплению отношений с Ираном. Руководствуясь правовым статусом позитивного нейтралитета, наша страна осуществляет с ИРИ плодотворное сотрудничество в разных направлениях, сказал он.

В рамках политико-дипломатического взаимодействия важное место отводится межпарламентским связям, партнёрству в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, ОИС, ОЭС.

Торгово-экономическое сотрудничество – одно из приоритетных направлений двусторонних отношений. В настоящее время эти связи стабильно развиваются.

В рамках межгосударственного диалога особое значение придаётся взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере.

Сотрудничество между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, располагающих огромными возможностями для дальнейшего взаимодействия в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах, имеет стратегическое значение для углубления эффективных торгово-экономических отношений во всём регионе. Об этом речь шла на встречи с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Национальный лидер и Президент Ирана отметили близость взглядов двух стран по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня. Собеседники также обменялись мнениями о нынешнем состоянии взаимовыгодного сотрудничества и перспективах его дальнейшего развития.///nCa, 12 октября 2024 г.