В Ашхабаде состоялись туркмено-казахстанские переговоры на высшем уровне – Казахстан и Туркменистан будут углублять стратегическое партнерство – подписано 20 документов

10 октября 2024 года, в четверг, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с официальным визитом.

По прибытию в Ашхабад, глава Казахстана встретился с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

После встречи, Бердымухамедов и Токаев приняли участие в церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы.

В этот же день состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров, которые прошли в узком и расширенном форматах, подписан пакет из 20 документов.

Также, главы государств выступили перед представителями СМИ.

Встреча Токаева с Аркадагом Бердымухамедовым

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Национальный лидер туркменского народа лично встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Ашхабада.

Токаев выразил благодарность Председателю Халк Маслахаты за гостеприимство и отметил его личный вклад в развитие сотрудничества Казахстана и Туркменистана.

Президент Казахстана подчеркнул: «Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с Вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе Совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал Правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В Ашхабаде открылся памятник Абаю

Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу за награждение его юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги». По его словам, это служит знаком взаимопонимания и дружбы между двумя народами.

В своем выступлении Токаев назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу.

«Абай – выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. «Стремись знать как можно больше», – писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в этом году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в Казахстане относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.

«Произведения Абая и Махтумкули – это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг – сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы», – заявил Токаев.

Председатель Халк Маслахаты отметил важность сохранения наследия выдающихся личностей, мыслителей и поэтов, оставивших яркий след в истории и культуре братских народов, для будущих поколений.

«Сегодня мы в красивейшем парке нашей столицы Ашхабада торжественно открываем памятник выдающему поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбайулы. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Наши народы внесли большой вклад во всемирную сокровищницу культурных и духовных ценностей. Поэтому важнейшими задачами являются глубокое изучение этого бесценного наследия, его активная популяризация и развитие международного сотрудничества в данной сфере», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Туркменистана и члены официальной делегации Казахстана.

Церемония сопровождалась выступлением танцевальной группы «Калкыныш», которая представила композицию «Туркменско-казахская дружба».

Переговоры между Президентами Туркменистана и Казахстана

Переговоры на высшем уровне между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым традиционно начались со встречи в узком формате.

Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

«Туркменистан для нас – очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие», – сказал Токаев.

«Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций», – продолжил он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

«Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан», – заявил Бердымухамедов.

«Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами», – сказал Президент Туркменистана.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Переговоры в расширенном составе

Тепло поприветствовав Президента Касым-Жомарта Токаева и членов делегации Республики Казахстан, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что нынешний официальный визит лидера дружественной страны служит целям дальнейшего укрепления межгосударственного диалога добрососедства и тесного сотрудничества, расширения сфер партнёрского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления.

История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и два народа объединяет не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции, составляющие основу нашего мировоззрения высокие нравственные принципы, сказал глава Туркменистана.

Ярким символом дружбы и братства наших народов стало открытие в этом году памятников выдающимся личностям – туркменскому поэту, философу и мыслителю Махтумкули Фраги в столице Казахстана – Астане и казахскому поэту, философу и просветителю Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде. В данной связи примечательно, что в торжественных церемониях, посвящённых этим событиям, принял участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг.

Как отметил далее Президент Сердар Бердымухамедов, существующий сегодня уровень доверия и взаимопонимания позволяет нашим странам уверенно выстраивать свои отношения на перспективу, согласовывать подходы по ключевым вопросам международной политики, формировать долгосрочные планы взаимодействия в экономике, торговле, инвестиционной деятельности, культурно-гуманитарной сфере.

Содержание туркмено-казахстанского сотрудничества обусловлено полным взаимопониманием по тенденциям глобального развития. Вместе с Казахстаном Туркменистан выступает за равноправие и справедливость в международных делах, за твёрдое следование основополагающим документам ООН.

Сегодня мы подтверждаем готовность к дальнейшему тесному партнёрству как в двустороннем, так и в многостороннем формате, с целью сохранения и поддержания всеобщего мира и стабильности, противодействия глобальным рискам и угрозам, обеспечения устойчивого развития, решения гуманитарных вопросов, подчеркнул глава Туркменистана.

Важное значение в межгосударственном политическом диалоге отведено сотрудничеству в рамках авторитетных международных и региональных структур. Имея схожесть взглядов по ключевым международным вопросам, Туркменистан и Казахстан координируют свои шаги на мировой арене, поддерживают друг друга. Это положительно влияет на достижение реальных результатов и ход процессов не только в нашем регионе, но и за его пределами.

В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан является соавтором 25 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированных Туркменистаном. В свою очередь Туркменистан, придавая большое значение международным усилиям Казахстана, на системной основе оказывает поддержку его конструктивным идеям и предложениям.

Особую значимость сегодня приобретает упрочение региональной стабильности и безопасности. В этой связи глава Туркменистана констатировал неизменность и последовательность подходов двух стран к данному вопросу. Туркменистан и Казахстан твёрдо выступают за создание прочных и эффективных механизмов, которые бы обеспечивали мирное и предсказуемое развитие процессов в Центральной Азии и сопредельных регионах.

Одним из решающих факторов конструктивного, добрососедского характера регионального сотрудничества являются Консультативные встречи глав государств ЦА. Состоявшееся в августе текущего года в Астане очередное заседание в этом формате стало важной вехой в пятистороннем взаимодействии, продемонстрировало решимость стран региона вместе, с учётом интересов друг друга, выстраивать подходы и решать самые сложные вопросы, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Касаясь вынесенной на повестку дня переговоров темы ситуации в Афганистане, глава Туркменистана отметил, что миротворческий потенциал международного сообщества, прежде всего ООН, в этой стране должен быть задействован более активно и широко. Взаимодействие Туркменистана и Казахстана на данном направлении способно принести большую пользу в деле восстановления мира и стабильности в Афганистане, его экономики и социальной сферы, вовлечения соседнего государства в систему региональных и мирохозяйственных связей. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов высказался о необходимости продолжения регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами в целях ведения политического диалога, в том числе по афганской проблематике.

Помимо вопросов мира и безопасности, мы будем и в дальнейшем координировать усилия по таким важным направлениям, как противодействие негативным последствиям изменения климата, бережное и рациональное использование водных ресурсов Центральноазиатского региона, решение вопросов аральской проблематики. Говоря об этом, глава Туркменского государства особо подчеркнул эффективное председательство Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала.

Казахстан – сосед Туркменистана на Каспийском море. Наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах является важнейшим фактором превращения Каспия в пространство мира, добрососедства, согласия и взаимовыгодного партнёрства. На этом направлении, особенно за последние годы, сделано немало. Достигнута стратегическая цель – в 2018 году в городе Актау подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. На состоявшемся летом 2022 года в Ашхабаде VI Саммите прикаспийских государств мы подробно обсудили главные аспекты пятистороннего каспийского взаимодействия и готовы сообща содействовать их реализации, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов. Сегодня, подтверждая эту готовность, стороны активно работают по развитию экономического сотрудничества в Каспийском регионе, решению таких насущных проблем, как сохранение биоразнообразия водоёма, борьба с обмелением моря.

Что касается торгово-экономического взаимодействия, то Казахстан является многолетним и надёжным партнёром Туркменистана в данной сфере. В этой связи глава Туркменистана дал высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в различных отраслях, наработанному опыту на правительственном и ведомственном уровнях. В целом партнёрство в данном направлении развивается последовательно, имея тенденцию к качественному росту.

Вместе с тем констатировалось наличие обширного пространства для более эффективной реализации обоюдного потенциала. Туркменистан также рассчитывает на продолжение и расширение сотрудничества в энергетике. В общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность страны рассмотреть вместе с казахстанскими партнёрами возможности для заметного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации.

Как две крупные энергетические державы Туркменистан и Казахстан могут существенно и в положительном ключе повлиять на ход и направленность сотрудничества в данном секторе на континенте, обеспечение энергетической устойчивости и безопасности. В этом контексте видятся большие перспективы для совместной деятельности в газовой отрасли и в сфере электроэнергетики.

Стратегической областью партнёрства также являются транспорт и логистика, что обусловлено обширными возможностями Туркменистана и Казахстана в формировании транспортно-транзитных коридоров по линиям Север–Юг и Восток–Запад.

В данном контексте, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, особое значение отводится участию Туркменистана и Казахстана в формировании и полноценном функционировании транспортного коридора вдоль восточного побережья Каспийского моря с выходом на морские порты в Персидском заливе и Индийском океане. Вместе с тем были отмечены возможности значительного увеличения объёмов грузоперевозок по железной дороге Казахстан–Туркменистан–Иран, перспективы мультимодального транспортного сообщения через туркменские и казахстанские порты на Каспийском море – Туркменбаши, Актау и Курык.

Значительный потенциал также имеют автомагистрали двух стран, в частности, автомобильная дорога Туркменбаши–Гарабогаз–Темир-Баба–Актау, модернизацию туркменской части которой планируется начать в ближайшей перспективе.

Среди других направлений, где наши страны могут активно сотрудничать, глава Туркменистана выделил агропромышленный комплекс, химическую индустрию, машиностроение, текстильное производство, ряд других отраслей.

Президент Сердар Бердымухамедов также выразил убеждение, что создание туркмено-казахстанских зон приграничной торговли послужит важным шагом в процессе дальнейшей активизации двустороннего торгово-экономического партнёрства, в том числе путём наращивания взаимных поставок сельскохозяйственной и бытовой техники, продовольственных товаров, строительных материалов, продукции нефтехимической промышленности.

Существуют серьёзные возможности и для расширения взаимодействия по линии бизнес-сообществ. Туркменистан готов оказать государственное содействие в привлечении туркменских и казахстанских компаний к участию в совместных инвестиционных проектах, осуществляемых на территориях наших стран.

Обозначив в ряду важнейших направлений межгосударственного сотрудничества последовательное развитие и углубление культурно-гуманитарных связей, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что за последние годы они заметно активизировались, проводятся различные совместные мероприятия. Так, в июне текущего года в Астане состоялись Дни культуры Туркменистана. А накануне визита лидера дружественной страны в Ашхабаде были организованы Дни культуры Республики Казахстан, которые вызвали огромный интерес у туркменистанцев.

Наряду с этим, высказавшись о необходимости уделить более пристальное внимание сотрудничеству по линии науки, наладить совместные научные исследования в сферах, актуальных для обеих стран, глава Туркменистана предложил приступить к подготовке документов по двустороннему взаимодействию в данном направлении.

Говоря о важности научно-образовательного сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что на сегодняшний день в вузах Казахстана проходят обучение около двух с половиной тысяч туркменских студентов. Туркменистан благодарен казахстанским партнёрам за оказываемое содействие в деле подготовки молодых специалистов.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, благодаря совместным усилиям межгосударственный диалог развивается поступательно, по возрастающей линии. Туркменский и казахский народы объединяют не только историческое братство, многовековые узы добрососедства, общность корней, языка, религии, культурно-нравственных устоев. Сегодня мы опираемся на осмысленное понимание необходимости укреплять наши отношения, на совпадение долгосрочных интересов по главным направлениям мировой политики, на осознание огромных перспектив взаимодействия в экономике и гуманитарной сфере.

Отрадно, что по всем вопросам двустороннего партнёрства мы находим общий знаменатель, встречаем со стороны Казахстана понимание и готовность к сотрудничеству, отметил глава Туркменистана.

Подчеркнув, что сегодняшняя встреча подтвердила решимость двух государств и впредь делать всё необходимое для расширения взаимодействия, свидетельством чему является солидный пакет подготовленных к подписанию документов, Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Касым-Жомарту Токаеву и всем членам казахстанской делегации признательность за проявленный конструктивизм, готовность к заинтересованному и предметному обсуждению вопросов стратегического партнёрства.

Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.

«Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства», – сказал он.

По словам Президента Казахстана, существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества.

В этом контексте Токаев заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран.

«Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан. В этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского Делового совета», – подчеркнул Президент Казахстана.

По его мнению, необходимо сконцентрировать усилия двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования. Пользуясь случаем, Президент поздравил братский туркменский народ с 300-летием выдающегося поэта Махтумкули Фраги.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.

«История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяют не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, понимание необходимости друг друга. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции», – отметил Бердымухамедов.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.

Подписанные документы

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Сердар Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном.

Также, членами делегации были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях.

1. Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнёрства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 – 2027 годы;

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

4. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;

5. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

6. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;

7. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;

8. Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана;

9. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства Транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;

13. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством «Туркменховаёллары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

14. План сотрудничества между Акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и Хякимликом Балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 г.;

15. Меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH»;

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между акционерным обществом «Национальная компания «QazaqGaz» и государственным концерном «Туркменгаз»;

17. Соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и государственным концерном «Туркменнебит»;

18. Соглашение по доставке международных почтовых отправлений между акционерным обществом «Казпочта» и компанией почтовой связи «Туркменпочта»;

19. Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО «НК «Актауский морской торговый порт» и АОЗТ «Морской торговый флот»;

20. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Президенты Казахстана и Туркменистана провели совместный брифинг для СМИ

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации.

Президент Казахстана отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.

«В ней мы вновь подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, выводу казахско-туркменских отношений на качественно новый уровень. Мы также приняли соответствующую Комплексную программу до 2027 года. Условились наполнить предстоящий период знаковыми событиями на благо двух близких народов», – сказал Токаев.

По словам Токаева, по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году.

Стороны договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли.

«Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы. Туркменский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта в Казахстан и утверждения своего долговременного присутствия на нашем рынке», – сказал Президент Казахстана.

Он выразил уверенность в том, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов.

Для полноценной реализации торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Так, было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате – подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята.

По словам Президента Казахстана, стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики.

«Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Казахстан намерен принять активное участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана, а также в расширении трубопроводной инфраструктуры», – заявил Токаев.

«Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном «Туркменгаз». <…> Нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в налаживании сотрудничества с туркменскими коллегами в сфере нефтесервисных услуг на Каспии», – продолжил он.

Касаясь темы сотрудничества транзитно-транспортного взаимодействия, Токаев сообщил, что в прошлом году объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Туркменистаном увеличился на 20% и достиг порядка 1,5 млн тонн.

«Особая роль здесь отводится железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая составляет важное звено транспортного коридора «Север – Юг». Планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Афганистан. Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран», – сказал Токаев.

Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога.

«В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», – сказал Глава Туркменистана. ///nCa, 11 октября 2024 г. (фото – Акорда – официальный вебсайт Президента Казахстана)