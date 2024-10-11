Национальный Лидер Туркменистана встретился с Раисом Татарстана

10 октября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, который находится в Туркменистане с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил за приглашение принять участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития»,, отметив, что творчество Махтумкули Фраги – неотъемлемая часть мировой культуры. Он сообщил, что в последние годы в республике активно изучают творчество поэта, а в отделе рукописей Казанского федерального университета хранятся оригиналы его рукописей.

«Помимо культурных связей между нашими народами, сложились крепкие торгово-экономические отношения. Благодарен Вам за личное внимание к развитию сотрудничества с республикой», – подчеркнул он.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов. Как подчеркнули стороны, есть необходимость придать большую динамику. К примеру, в таких направлениях, как транспортировка газа, автомобиле и судостроение, энергетика, агропромышленный комплекс.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил важность сотрудничества на уровне регионов. «Вы здесь у себя дома», – обратился он к Рустаму Минниханову.

Как сообщается в пресс-релизе, Гурбангулы Бердымухамедов вручил Президенту Академии наук Республики Татарстан Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги». ///nCa, 10 октября 2024 г.