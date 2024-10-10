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Ирак заключит контракт с дубайской компанией на поставку газа из Туркменистана

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Ирак одобрил схему импорта газа из Туркменистана через Иран для обеспечения своих электростанций топливом.

Иракское информационное агентство (INA) сообщило в среду, что на заседании кабинета министров под руководством премьер-министра Мохаммеда Аль-Судани был одобрен план импорта туркменского газа, основанный на сделке своп через Иран посредством участия энергетической компанией Loxstone Energy Company, базирующейся в Дубаи.

Вот некоторые подробности, упомянутые в сообщении INA :

Совет министров одобрил предоставление Министерству энергетики следующих полномочий для заключения контракта с Loxstone Energy на поставку туркменского газа в Ирак через территорию Ирана с использованием механизма свопинга:

Исключение из инструкций по исполнению государственных контрактов: Данный контракт не подпадает под действие Инструкций по исполнению государственных контрактов, Закона о федеральном бюджете и Руководящих принципов исполнения бюджета, поскольку он считается важным и срочным контрактом для обеспечения непрерывной эксплуатации электростанций. Поставщиком газа является государственная структура в лице компании “Туркменгаз”, с которой ранее был подписан меморандум о взаимопонимании.

Механизм авансового платежа: Утвержден механизм авансового платежа, требуемый “Туркменгазом”, и Министерство финансов своевременно выделит необходимые финансовые средства. Государственное учреждение возьмет на себя расходы по уплате налогов и сборов.

Освобождение от гарантии исполнения: Контракт освобожден от гарантии исполнения, аналогично иранскому газовому контракту. Платежи будут осуществляться посредством переводов как компании “Туркменгаз”, так и Loxstone Energy в соответствии с механизмом, рекомендованным Иракским торговым банком, и на контракт не будет распространяться действие закона о взыскании государственного долга.

Применимое законодательство и проект контракта: Контракт будет регулироваться швейцарским законодательством, а проект контракта будет основан на единственном предложении.

В июле 2024 года Туркменистан и Иран подписали контракт на куплю-продажу природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Ирак через территорию Ирана по схеме своп.///nCa, 10 октября 2024 г.

 

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