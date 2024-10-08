Сегодня Президент Туркменистана примет участие в Саммите СНГ

7 октября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию в целях участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоится 8 октября.

Главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.

На саммите также планируется обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.

Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.

Ожидается, что на заседании будет принят также ряд заявлений глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Являясь ассоциированным членом СНГ, Туркменистан занимает активную позицию в вопросах развития межгосударственного взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Туркменистан регулярно участвует в важных встречах и форумах в рамках СНГ, а также является местом их проведения. Так, в мае текущего года в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Стремясь всецело способствовать наращиванию эффективного партнёрства, Туркменистан выдвигает конкретные предложения, направленные на выработку его новых актуальных форм. Так в 2019 году на саммите СНГ в Ашхабаде по инициативе Аркадага Бердымухамедова была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Ключевые принципы данной Декларации заложены в основу Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Вместе с тем важной составляющей взаимодействия на пространстве Содружества выступает гуманитарно-культурная сфера. Как известно, в нынешнем году в Туркменистане и за его пределами торжественно отмечается 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, творческое наследие которого является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Во всех государствах СНГ проходят мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате.

Наряду с этим Туркменистан занимает инициативную позицию в вопросах межгосударственного сотрудничества в области спорта. Ашхабад был объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества. ///nCa, 8 октября 2024 г.