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Открылась регистрация на CIET-2024

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Открылась регистрация на “Международную конференцию и выставку «Строительство, Промышленность и Энергетика Туркменистана” – (CIET-2024), которая пройдет 3- 5 ноября 2024 года в Ашхабаде. Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства и архитектуры Туркменистана, Министерство энергетики Туркменистана, Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Государственный концерн «Türkmenhimiýa», Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог и Хякимлик города Ашхабад.

Целью проведения CIET-2024 является обсуждение актуальных вопросов в сфере строительства, энергетики, коммунального хозяйства, промышленности и химической промышленности, обсуждение новых региональных инфраструктурных проектов. В ходе конференции будут рассмотрены новые инвестиционные проекты в электроэнергетике, строительстве, химии и промышленности. Отдельная сессия будет посвящена второму этапу строительства умного города Аркадаг, с детальным обсуждением медицинского и перерабатывающего кластеров.

Мероприятие приурочено к широко отмечаемому в Туркменистане дню работников строительного и промышленного комплекса в соответствии с постановлением уважаемого Президента Туркменистана от 4 ноября 2023 года, в целях чествования добросовестного и самоотверженного труда работников комплекса строительства, энергетики, химии и промышленности нашей страны по развитию этих отраслей, увеличению объёмов выпускаемой продукции и оказываемых услуг на базе научно-технических инноваций, а также достижения новых высот в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.
CIET-2024 направлено на расширение потенциала стран региона по активизации сотрудничества в энергетическом, строительном секторах экономики, изысканию возможностей создания свободных промышленных зон, укрепления международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями, финансовыми институтами и международными организациями, специализирующимися на строительстве и промышленности.

CIET-2024 призвана сыграть важную роль в развитии промышленности, строительства и энергетики Туркменистана и соседних государств, а также содействовать привлечению инноваций и инвестиций в данные секторы экономики.
Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят улучшить понимание делегатами потенциальных инвестиционных возможностей в области промышленности, строительства, доверительного управления инфраструктуры и рассмотреть перспективы долгосрочного сотрудничества.

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия https://ciet-turkmenistan.com/ru
///nCa, 28 сентября 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом CIET 2024)

 

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