Инструкторы-кинологи из Центральной Азии успешно завершили ТоТ курс в Латвии

24 сентября в Государственном пограничном колледже Латвии состоялась церемония завершения ТоТ курса Программы БОМКА 10 для инструкторов-кинологов из стран Центральной Азии, специализирующихся на поиске взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия.

Второй этап 3-месячного ТоТ курса был организован в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений».

В ходе мероприятия участники получили сертификаты об успешном прохождении ТоТ курса. Кроме того, кинологам были предоставлены служебные собаки и тренировочное оборудование.

Напомним, что основная цель обучения – улучшение теоретических и практических знаний при обучении кинологических команд и служебных собак, выполняющих повседневные задачи по охране границы, включающие обнаружение взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия.

Ожидается, что после того, как участники вернутся на родину, они передадут полученные в Европе знания своим коллегам, которые будут обучать других инструкторов.

В церемонии награждения приняли участие представители посольств Казахстана и Узбекистана в Латвии, руководство Государственного пограничного колледжа Латвии, а также представители Программы БОМКА 10. ///БОМКА, 25 сентября 2024 г.