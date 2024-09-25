В Туркменистане состоялось заседание Народного Совета – Халк Маслахаты

24 сентября в Ашхабаде под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

В заседании приняли участие руководители органов государственной власти, входящие в состав Халк Маслахаты Туркменистана, депутаты Меджлиса, руководители министерств и отраслевых ведомств, политических партий и общественных организаций, хякимы велаятов, этрапов и городов, члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты, почётные старейшины, представители общественности всех регионов страны, а также приглашённые гости.

Цель заседания состоялась в том, чтобы выделить внешнеполитические и экономические достижения Туркменистана, а также наметить планы государственного развития на долгосрочную перспективу.

С программными выступлениями в ходе заседания выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Аркадаг Бердымухамедов.

Ключевые пункты выступлений:

В Туркменистане продолжается реализация таких программ, как «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и Национальная сельская программа, «Программа социально-экономического развития страны и инвестиций в 2024 году», а также План работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты.

В будущем будет осуществлена более масштабная работа, построены мощные предприятия, производственные центры, новые современные города, посёлки и сёла.

Основные особенности экономического развития государства: высокий уровень дохода на душу населения, а также человеческого капитала и научно-технических достижений, высокая производительность труда во всех отраслях; высокие темпы экономических реформ; конкурентоспособность на мировом рынке.

На основе «Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года» был дан старт модернизации образовательной деятельности.

Открытие совместных вузов или филиалов университетов, входящих в рейтинг ведущих образовательных учреждений мира, будет иметь большое значение.

Одна из задач государственной молодёжной политики – совершенствование работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение квалификации педагогов, работающих с ними; укрепление позиций города Аркадаг как мирового центра науки и образования и другие задачи.

Необходимо принять «Концепцию развития рынка труда Туркменистана до 2030 года», Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, а также Национальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

В следующем году на рассмотрение заседания Халк Маслахаты будет представлена Стратегия развития страны в 2026–2052 годах, проекты Концепции развития системы интеллектуальной собственности и Программы поддержки и развития физкультуры и спорта до 2030 года.

В 2025 году Туркменистан отметит 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана.

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова имеет достаточно средств для продолжения работы.

Темп роста ВВП Туркменистана стабильно держится на уровне 6,3%.

До конца текущего года будут освоены капиталовложения в размере 38,5 миллиардов манатов.

Регулярно увеличиваются объёмы выдаваемых на льготной основе кредитов на приобретение жилья и потребительских кредитов.

Президент поручил разработать и представить Халк Маслахаты «Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году».

Из общей суммы выделенных инвестиций на строительство производственных сооружений направлено 67,8%, объектов социального назначения – 32,2%.

С 1 января нового года будут вновь повышены на 10 % размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Начата прокладка основного участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия по маршруту Серхетабат–Герат. Продолжается прокладка автотрасс государственного значения, а также автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл. В Ахалском и Лебапском велаятах была торжественно сдана в эксплуатацию 2-я очередь цементных заводов «Bäherden» и «Lebap» мощностью 1 миллион тонн продукции в год.

Создана кольцевая энергосеть страны. В этрапе Туркменбаши Балканского велаята ускоренными темпами продолжается строительство электростанции комбинированного цикла.

В ближайшие дни состоится церемония открытия гибридной солнечно-ветряной электростанции в Кизыларватском этрапе Балканского велаята.

В стране собрано свыше 1,4 миллиона тонн пшеницы. Планируется собрать 1,25 миллион тонн хлопчатника.

Мировое сообщество поддержало предложение о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, а также по выработке «Каспийской экологической инициативы».

В Туркменистане будут продолжены преобразования, нацеленные на развитие малого, среднего и крупного бизнеса.

В сфере транспорта Туркменистан делает всё необходимое для развития транспортного коридора Китай-Казахстан–Туркменистан–Иран и увеличения объёма грузоперевозок. Огромное значение также придаётся формированию международного мультимодального транспортного коридора из Азиатско-Тихо­океанского региона в Европу.

В текущем году состоится ввод в эксплуатацию комплекса международного аэропорта в посёлке Джебел Балканского велаята.

В скором времени в Ашхабаде откроется Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр.

В Туркменабаде будет запущено современное предприятие по выпуску лекарственных средств на основе корня солодки.

Туркменистан проведет работу для внесения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества искусства разведения алабаев, традиций изготовления детской колыбели – салланчак, а также искусства исполнения колыбельной.

Расширение отношений со странами планеты на основе равноправия и взаимной выгоды составляет один из приоритетов внешней политики Туркменистана.

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В ходе заседание Президент Туркменистана подписал указы о награждении званиями «Hormatly il ýaşulusy» (Почетный старейшина) Туркменистана и орденом Туркменистана «Zenan kalby» (сердце женщины) представителей от каждого велаята и города Ашхабад.

Также состоялась церемония награждения лиц, удостоенных звания «Герой Туркменистана».

Этим званием награждены: