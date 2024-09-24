Посол Туркменистана передал в Национальную библиотеку Румынии поэтический сборник Махтумкули Фраги на румынском языке

24 сентября 2024 года, Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев посетил Национальную Библиотеку Румынии и встретился с директором Адрианом Чиораяну и сотрудниками библиотеки.

В ходе встречи Посол передал Библиотеке изданные на румынском языке сборник стихов туркменского классика, чье 300-летие празднуется в этом году на международном уровне.

Директор выразил искреннюю благодарность Посольству за преподнесенные в дар книги и признательность за постоянное внимание, пополнение фондов библиотеки и ее музея новой литературой.

Руководитель библиотеки выразил заинтересованность румынской стороны в сотрудничестве с Туркменистаном в сфере культуры и культурного обмена. Также отмечена готовность к участию во взаимных мероприятиях и налаживанию долгосрочного партнерства с туркменскими библиотеками.

Посол отметил, что между Туркменистаном и Румынией налажено хорошее сотрудничество по части проведения совместных мероприятий, посвященных культурному наследию двух народов. В мае этого года в Ашхабаде состоялось открытие монумента Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса имени великого туркменского поэта. На аллее установлены памятники всемирно известным поэтам-классикам разных стран, в том числе монумент известного румынского писателя Михая Эминеску, что еще раз подтверждает добрые отношения между двумя странами. ///nCa, 24 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)