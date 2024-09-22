Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы развития двусторонних отношений

22 сентября состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Глава Узбекистана поздравил Президента Туркменистана с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Стороны отметили интенсивный политический диалог и продуктивные межведомственные контакты, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии.

Растут объёмы взаимного товарооборота, ведется строительство приграничной зоны «Шават-Дашогуз», углубляется кооперация в области энергетики и транспорта, осуществляются программы межрегионального и культурно-гуманитарного обмена.

Главы государств также рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки и график совместных мероприятий.///nCa, 22 сентября 2024 г.