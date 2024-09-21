Открыт прием заявок на Национальную технологическую программу Турции “Байрактар”

Начался прием заявок на обучение в турецких средних школах, колледжах и университетах в рамках Национальной стипендиальной программы Оздемира Байрактара в области технологий, реализуемой Фондом Turkish Technology Team Foundation, который продлится до 25 сентября 2024 года. В рамках программы возможно поступление в среднюю школу, техникум (SPO- среднее профессиональное образование), на степень бакалавра и магистра. В рамках стипендиальной программы в 2025 году 5000 студентов получат стипендию в размере 5 тысяч турецких лир.

– в рамках стипендиальной программы Rising Star – стипендия в размере 5000 турецких лир для 100 студентов ;

– в рамках стипендиальной программы для наставников – стипендия в размере 5000 турецких лир для 720 студентов;

– в рамках стипендиальной программы “Ты – будущее” – стипендия в размере 5000 турецких лир для 300 студентов;

– в рамках стипендиальной программы поддержки образования – стипендия в размере 3000 турецких лир для 3880 студентов.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки, пожалуйста, посетите сайт: mth.tc/Burs2025

Заявки принимаются до 25 сентября 2024 года.

По всем вопросам bursiyer@turkiyeteknolojitakimi.org

/// nCa, 21 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)