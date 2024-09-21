News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Открыт прием заявок на Национальную технологическую программу Турции “Байрактар”

Открыт прием заявок на Национальную технологическую программу Турции “Байрактар”

By

Начался прием заявок на обучение в турецких средних школах, колледжах и университетах в рамках Национальной стипендиальной программы Оздемира Байрактара в области технологий, реализуемой Фондом Turkish Technology Team Foundation, который продлится до 25 сентября 2024 года. В рамках программы возможно поступление в среднюю школу, техникум (SPO- среднее профессиональное образование), на степень бакалавра и магистра. В рамках стипендиальной программы в 2025 году 5000 студентов получат стипендию в размере 5 тысяч турецких лир.

– в рамках стипендиальной программы Rising Star – стипендия в размере 5000 турецких лир для 100 студентов ;

– в рамках стипендиальной программы для наставников – стипендия в размере 5000 турецких лир для 720 студентов;

– в рамках стипендиальной программы “Ты – будущее” – стипендия в размере 5000 турецких лир для 300 студентов;

– в рамках стипендиальной программы поддержки образования – стипендия в размере 3000 турецких лир для 3880 студентов.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки, пожалуйста, посетите сайт: mth.tc/Burs2025

Заявки принимаются до 25 сентября 2024 года.

По всем вопросам bursiyer@turkiyeteknolojitakimi.org

/// nCa, 21 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

 

Related posts:

  1. В Туркменистане открыт прием заявок на получение стипендий правительства Великобритании Chevening
  2. Прием заявок на крупнейшие мировые технологические соревнования TEKNOFEST 2024 открыт!
  3. В Туркменистане открыт прием заявок на получение стипендий правительства Великобритании Chevening
  4. Стартовал прием заявок от иностранных абитуриентов на получение высшего образования в Турции
  5. Начался прием заявок на технологический конкурс ТЕКНОФЕСТ-2023
  6. Стартовал прием заявок на британскую стипендию Chevening
  7. Правительство Японии начало прием заявок от иностранных студентов на участие в стипендиальных программах
  8. Для граждан Туркменистана открыт прием в магистратуру Альметьевского государственного нефтяного института
  9. В посольстве Турции в Ашхабаде проходит прием по случаю Дня победы Турции
  10. Посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю Дня Победы
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan