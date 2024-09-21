Климатический кризис – Глобальный Север ежегодно должен Глобальному Югу 5 трлн долларов США

Комментарий nCa

В преддверии COP29 в Баку все чаще звучат голоса о том, что Глобальному Северу необходимо делать больше – намного больше – для выравнивания условий наряду с Глобальным Югом.

В эту пятницу (20 сентября 2024 года) активисты приняли участие в сотнях климатических акций по всему миру, призвав правительства стран Глобального Севера ежегодно выплачивать до 5 трлн долларов США в качестве первоначального взноса в счет погашения их климатического долга странам, людям и сообществам Глобального Юга, которые несут наименьшую ответственность за климатические катастрофы, но страдают больше всего.

«Климатические активисты заявляют, что богатые страны, на долю которых приходится более 75% глобальных накопленных выбросов с начала индустриализации, обязаны поддерживать климатические действия развивающихся стран и оплачивать адаптацию к изменению климата, потери и ущерб, вызванные последствиями климатической катастрофы, а также справедливый переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии”. Исследование 2023 года показывает, что к 2050 году Глобальный Север будет должен Глобальному Югу 192 триллиона долларов США в виде справедливых репараций — даже если мы сможем ограничить потепление в среднем до 1,5 °C. Это означает ежегодный климатический долг в размере 5 триллионов долларов США, который богатые страны должны бедным”, – заявляет CAN International (Международная сеть действий в области климата).

CAN International добавляет: «Акции протеста представляют собой кульминацию глобальной недели действий в преддверии Недели климата в Нью-Йорке, когда группы гражданского общества призывают богатые страны выплатить компенсацию за десятилетия безрассудного потребления ископаемого топлива, что приводит к повышению уровня моря, экстремальным погодным явлениям и широкомасштабным разрушениям, которые непропорционально сильно влияют на Глобальный Юг. Африка, Азия и Латинская Америка, острова Тихого океана и Карибского бассейна расплачиваются за это человеческими жертвами, разрушенной инфраструктурой, неурожаем, оползнями и потерей средств к существованию». /// nCa, 21 сентября 2024 г.