Узбекистан: растущий центр западных и китайских инвестиций

Бухара, один из старейших городов Центральной Азии, издавна был историческим перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути, по которому караваны, груженные товарами, перемещались между Востоком и Западом. Сегодня этот город переживает новую главу в своем легендарном прошлом, которая характеризуется развитием промышленности и экономическими преобразованиями. Расположенный недалеко от древних базаров Бухары современный объект, принадлежащий Knauf, ведущему немецкому производителю строительных материалов, символизирует стремление Узбекистана стать мировым экономическим центром.

Knauf, компания, известная своими высококачественными строительными материалами, прочно зарекомендовала себя в Узбекистане, инвестировав около 130 млн евро. Недавнее открытие третьего завода в Фергане, производственная мощность которого составляет 260 000 тонн гипсокартонных плит в год, подчеркивает долгосрочные обязательства компании перед страной. Продукция этих предприятий экспортируется в соседние страны, такие как Туркменистан, Таджикистан и Афганистан, что укрепляет растущую роль Узбекистана в региональной торговле. Сегодня Knauf является лишь одним из 215 предприятий с немецкими инвестициями в Узбекистане, что свидетельствует о заметном росте интереса западного бизнеса после экономических реформ, начатых президентом Шавкатом Мирзиеевым в 2016 году.

Приток западных инвестиций: возможности и преобразования

С 2016 года Узбекистан претерпел глубокие преобразования, ознаменованные рядом политических и экономических реформ, которые открыли страну для иностранных инвестиций. Эти изменения значительно улучшили условия ведения бизнеса, сделав Узбекистан перспективным направлением для европейских и американских компаний. Ойбек Шайхов, глава Европейско-узбекской ассоциации экономического сотрудничества, объясняет: “Западные инвесторы в первую очередь заинтересованы в развитии энергетической отрасли, особенно “зеленой” энергетики, а также торговли и инфраструктуры. Узбекистан в настоящее время является самым динамично развивающимся рынком в регионе.”

Такие компании, как Knauf, стали лидерами в привлечении западных инвестиций в Узбекистан, но они не одиноки. В 2019 году американский промышленный газовый гигант Air Products утвердил свое присутствие в стране, вложив значительные средства в газовый комплекс в Кашкадарьинской области. Расположенный недалеко от границ с Туркменистаном и Афганистаном, этот завод, стоимость которого к 2023 году составит около 1 миллиарда долларов, будет перерабатывать природный газ в азот, кислород и водород. Этот завод является частью более широкой стратегии Узбекистана по продвижению экологически чистой энергетики и привлечению “зеленых” инвестиций. “Мы занимаем треть этого завода и специализируемся на производстве синтетического дизельного топлива, керосина и масел — экологически чистых продуктов, широко используемых в Европе”, – отметил представитель компании.

У Air Products амбициозные планы по дальнейшему расширению в Узбекистане, в частности, планируется строительство новых мощностей в Фергане и Навои. Высокий спрос на их продукцию, а заказы принимаются на год вперед, подчеркивает растущую значимость Узбекистана в глобальных цепочках поставок.

Экономические реформы способствуют созданию благоприятного делового климата

Приток западных инвестиций в Узбекистан тесно связан с комплексными реформами, осуществляемыми администрацией президента Мирзиеева. Эти реформы были направлены на улучшение нормативно-правовой базы, расширение прав человека и привлечение женщин к трудовой деятельности, создавая более благоприятные условия для иностранного бизнеса. Андре Альгермиссен из Фонда Конрада Аденауэра в Центральной Азии пояснил: “Политический климат в целом значительно улучшился, что делает Узбекистан более благоприятным местом для ведения бизнеса”.

Эти реформы также включали меры по повышению доступности финансирования. Несмотря на то, что до 2016 года Узбекистан практически не имел государственного долга, он успешно привлекал кредиты от международных финансовых институтов по относительно низкой цене как до, так и во время пандемии COVID-19. Этот налоговый маневр позволил правительству предложить возможности совместного инвестирования и государственные гарантии, что еще больше повысило его привлекательность для западных инвесторов.

Тем не менее, в то время как западные инвестиции растут, традиционные партнеры, такие как Россия и Китай, остаются неотъемлемой частью экономики Узбекистана. В мае президент России Владимир Путин посетил Ташкент, где обсуждались планы по увеличению поставок газа и строительству первой в Центральной Азии атомной электростанции в Узбекистане. Однако, несмотря на укрепление связей с Россией и Китаем, Узбекистан стремится диверсифицировать свои международные партнерские отношения, особенно с учетом роста геополитической напряженности после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Баланс инвестиций: выстраивание партнерских отношений между Востоком и Западом

Стратегическое расположение Узбекистана и его усилия по сбалансированию отношений между крупнейшими державами сделали его привлекательным местом для инвестиций. Страна активно диверсифицирует свои инвестиции, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какого-либо одного партнера, особенно в таких секторах, как добывающая промышленность, инфраструктура и энергетика. “Наша цель – привлечь инвестиции, которые позволят создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто добывать сырье”, – отметил экономический советник, подчеркнув нацеленность правительства на устойчивый экономический рост.

В то время как Узбекистан продолжает поддерживать прочные экономические отношения с Китаем, своим крупнейшим инвестором, он также отмечает всплеск интереса со стороны Европы и Америки. Только в первом квартале 2023 года китайские инвестиции в Узбекистан составили 8,5 млрд долларов. Китай активно участвует в развитии важнейшей инфраструктуры, включая транспортные сети, в рамках своей инициативы “Один пояс, один путь”. Один из ключевых маршрутов, Транскаспийский коридор, проходит через Центральную Азию в Европу и служит важным связующим звеном как для китайских, так и для европейских торговых интересов.

Возрождение Шелкового пути: современный торговый узел

Стратегическая цель Узбекистана – стать современным центром торговли между Европой и Азией, повторяющим его историческую роль на Великом Шелковом пути. “Узбекистан находит общий язык со всеми своими партнерами, будь то из России, Китая или западных стран”, – сказал Шайхов. Присутствие таких мировых брендов, как McDonald’s, Starbucks и KFC, наряду с такими гигантами, как Air Products и Knauf, свидетельствует о растущей привлекательности страны как глобального делового направления.

Однако проблемы остаются. По словам экономиста Юлия Юсупова, Узбекистан по-прежнему сильно зависит от России – не только в плане торговли и инвестиций, но и из-за миллионов узбекских трудовых мигрантов в России, которые отправляют денежные переводы домой. “Эти денежные переводы являются значительным вкладом в экономику страны, но их устойчивость сомнительна”, – предупредил Юсупов. Он отметил, что такие факторы, как девальвация российского рубля, могут повлиять на эти потоки доходов, подчеркнув необходимость диверсификации экономики.

Взгляд в будущее: сбалансированный подход к росту

По мере того как западные компании переоценивают свое присутствие в России, многие из них переключают свое внимание на Узбекистан и другие рынки Центральной Азии. Геополитический ландшафт заставляет европейские компании искать новые базы в регионе, перемещая офисы и ресурсы из Москвы в Ташкент и Алматы. “Узбекистан и Казахстан стали привлекательными альтернативами, куда компании могут перевести свои ресурсы, включая человеческий капитал, из России”, – отметил эксперт по торговле.

Хотя Узбекистан по-прежнему привержен соблюдению западных санкций, он также продолжает тесно сотрудничать с Китаем, ключевым торговым партнером и инвестором. Инвестиции Китая в важнейшую инфраструктуру и его роль в расширении транспортных коридоров между Азией и Европой еще больше укрепляют его значение для экономического будущего Узбекистана.

В конечном счете, Узбекистан стремится поддерживать хрупкий баланс, стремясь привлекать инвестиции из различных источников, чтобы избежать зависимости от какого-либо одного партнера. “Возрождение Великого шелкового пути как никогда актуально для Узбекистана”, – сказал представитель правительства. – Страна становится жизненно важным связующим звеном между Европой и Азией, готовая извлечь выгоду из своего стратегического расположения и благоприятного делового климата”.

Благодаря проводимым реформам, стратегическому подходу к иностранному партнерству и приверженности созданию динамичной инвестиционной среды Узбекистан имеет все возможности для того, чтобы стать ключевым игроком на мировой экономической арене, сокращая разрыв между Востоком и Западом в 21 веке. /// nCa, 20 сентября 2024 г. (кросс-пост от Daryo.uz)