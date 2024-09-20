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Gulf Capital из Абу-Даби и казахстанская инвестиционная корпорация QIC учредили инвестиционный фонд с капиталом в размере 800 млн долларов

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Абу-Дабийская частная инвестиционная компания Gulf Capital и дочерняя компания суверенного фонда благосостояния Казахстана учредили фонд на сумму 800 млн долларов для привлечения инвестиций в Центральную Азию.

Партнерство между Инвестиционной корпорацией Казахстана (QIC) и Gulf Capital будет включать в себя расширение портфеля компаний ОАЭ в Казахстане при поддержке суверенного фонда благосостояния страны Центральной Азии, холдинга “Байтерек”, а также содействие привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну.

Фонд стоимостью 800 миллионов долларов будет сосредоточен на ряде секторов, включая технологии, финтех, здравоохранение, бизнес-услуги, логистику и другие.

Сделка стала продолжением декабрьского партнерства QIC с суверенным инвестором Абу-Даби ADQ, в рамках которого компании создали инвестиционную платформу, ориентированную, в частности, на производство продовольствия, сельское хозяйство, мобильность, здравоохранение, энергетический сектор и экологически чистые технологии. /// nCa, 20 сентября 2024 г. (кросс-пост от Zawya)

 

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