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В Румынии проведен «круглый стол», посвященный транзитно-транспортным возможностям Туркменистана

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18 сентября 2024 года в здании Посольства Туркменистана в Румынии состоялся круглый стол «Транспортная дипломатия: Туркменистана и Румыния – соединяя Азию и Европу», в котором приняли участие Адриан Джорж Фогиш – Государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии, главы дипломатических представительств, аккредитованных в Румынии.

На заседании были представлены транзитно-транспортные возможности Туркменистана, создаваемая мультимодальная транспортная инфраструктура на территории страны, а также международные инициативы Президента Туркменистана в транспортной сфере. В частности, речь шла и о поддержке мировым сообществом и международными организациями, в том числе ООН, и успешном воплощении в жизнь инициатив Туркменистана, направленных на развитие отрасли. Вместе с тем говорилось о текущем положении дел, предстоящих проектах, очередных планах в данной области.

В заключении подчеркивалась важная роль транспорта и логистики в обеспечении международной торговли и связности между Европой и Азией в качестве основы для повышения устойчивой торговли, экономического роста и процветания.

Присутствующие отметили важность поддержания и развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между Центральной Азией и Европейским Союзом, в том числе для укрепления и расширения возможностей цепочки поставок из стран Центральной Азии в ЕС по международному транспортному маршруту «Каспийское море – Черное море».

Также в рамках круглого стола были показаны видеоролики, продемонстрировавшие транзитно-транспортные возможности Туркменистана. ///nCa, 19 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)

 

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