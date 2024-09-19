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Товарооборот между Туркменистаном и Болгарией вырос на 600% – Ашхабад и София намерены активизировать экономическое сотрудничество

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Несмотря на значительный рост торговли между Туркменистаном и Болгарией, между двумя странами всё еще существует множество возможностей для расширения торгово-экономического партнерства. Речь об этом шла на встрече Посла Туркменистана Эсена Айдогдыева и Министра экономики и промышленности Болгарии Петко Николова.

По данным министерства экономики и промышленности Болгарии, в этом году отмечается рост двустороннего товарооборота, причем за январь-июль 2024 года этот показатель составил около 35 млн долл. США с ростом более чем на 600% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ведущими статьями болгарского экспорта в Туркменистан являются в основном медикаменты, медицинские инструменты и аппараты, на долю которых приходится более 60% всего экспорта.

Несмотря на положительную тенденцию в текущем году, министр Николов и посол Айдогдыев пришли к единому мнению, что двусторонний товарооборот не находится на должном уровне, и обсудили возможности углубления торгового сотрудничества.

Перспективными названы секторы, связанные со строительством, туризмом, цифровыми технологиями, ИТ, и совместные проектами по строительству энергетической и транспортной инфраструктуры в контексте связуемости Европа-Азия.

Министр экономики и промышленности и посол Туркменистана также обсудили организацию совместного бизнес-форума с целью углубления отношений между Болгарией и Туркменистаном и создания новых возможностей для бизнеса с обеих сторон.///nCa, 19 сентября 2024 г.

 

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