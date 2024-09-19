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Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот в МИД Болгарии

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17 сентября 2024 года Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев (резиденция в Москве) вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Болгарии Елене Шекерлетовой.

Замминистра Шекерлетова подчеркнула важность дружественных и конструктивных отношений с Туркменистаном в качестве важного для Болгарии партнера в Центральной Азии и регионе Каспийского моря как в двустороннем формате, так и в свете принятой в 2019 году Стратегии ЕС по Центральной Азии, отмечается в пресс-релизе МИД Болгарии.

В ходе встречи было подтверждено стремление обеих сторон активизировать и расширить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в других областях, представляющих взаимный интерес.

Болгария заинтересована в активизации двусторонних отношений с Туркменистаном с акцентом на энергетическую диверсификацию, а также в совместных проектах по строительству энергетической и транспортной инфраструктуры в контексте связанности Европа-Азия.

Также в ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием международной обстановки, вызовами стабильности и мира в глобальном масштабе, и другие темы международной повестки дня.///nCa, 19 сентября 2024 г.

 

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