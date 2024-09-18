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ЮНИСЕФ и партнеры представили руководство для тренеров по инклюзивному образованию и социальной инклюзии для детей с инвалидностью

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16 сентября ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством образования, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, а также Министерством труда и социальной защиты представили учебные материалы для курса «Социальная инклюзия людей с инвалидностью». Этот курс предназначен для включения в учебные программы соответствующих высших учебных заведений и для проведения курсов повышения квалификации.

Курс состоит из 15 модулей и охватывает ключевые темы, такие как понятие социальной инклюзии, принципы профессиональных вмешательств и современные подходы к поддержке людей с инвалидностью. Также в курсе рассматриваются вопросы использования вспомогательных технологий, поддержки психического здоровья детей младшего возраста, развития коммуникативных навыков, а также физической и эрготерапии для людей с различными формами инвалидности.

Учебные материалы предназначены для специалистов в области образования, здравоохранения и социальной защиты, включая школьных учителей, воспитателей детских садов, социальных и медицинских работников, а также преподавателей вузов, которые присутствовали на мероприятии. Участники ознакомились с концепцией социальной инклюзии и с предоставлением комплексных услуг детям с инвалидностью и их семьям для обеспечения их полного участия в образовательном процессе и социальной жизни.

Ключевой компонент программы включает организацию услуг раннего вмешательства для детей с инвалидностью и задержками в развитии, которые считаются первым шагом на пути к социальной инклюзии. Инклюзивное образование, как неотъемлемая часть социальной инклюзии, находится в центре курса. Программа также охватывает вопросы профилактики инвалидности и взаимодействия с местными сообществами для содействия принятию и поддержке людей с инвалидностью.

«Мы рады поддержать разработку этого нового курса по социальной инклюзии людей с инвалидностью. Это особенно актуально сейчас, когда Министерство образования при поддержке ЮНИСЕФ начало пилотное внедрение ключевых компонентов инклюзивного образования в двух детских садах и школах Ашхабада. ЮНИСЕФ продолжит поддерживать внедрение инклюзивных инициатив по всей стране, чтобы дети с инвалидностью могли получать доступ к качественным социальным услугам и образованию», — сказал Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 18 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Туркменистане)

 

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