Президент Туркменистана встретился в Астане с Федеральным канцлером Германии

На полях саммита «Центральная Азия – Германия» Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двустороннюю встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе беседы глава Туркменистана отметил, что отношения между двумя странами развиваются на системной и долгосрочной основе, опираясь на солидную правовую базу, в активе которой 90 различных договоров и соглашений. Продуктивному характеру двустороннего сотрудничества напрямую служат систематически осуществляемые взаимные визиты на правительственном и ведомственном уровнях.

Отмечая регулярность проводимых перекрёстных Дней экономик, бизнес-форумов и экономических выставок, Бердымухамедов особо выделил роль Совместной туркмено-германской рабочей группы и Восточного комитета германской экономики, деятельность которых способствует развитию межгосударственного взаимодействия.

Так, на состоявшемся в ноябре 2023 года в городе Берлин Туркмено-германском бизнес-форуме было подписано 20 двусторонних документов, в том числе «Дорожная карта по развитию экономического сотрудничества между Туркменистаном и Германией на 2024–2025 годы».

В свою очередь, Шольц выразил большую заинтересованность Германии в дальнейшем укреплении и расширении обоюдовыгодного сотрудничества, для развития которого созданы все условия, в первую очередь благоприятный инвестиционный климат.

Стороны выразили уверенность, что основанный на взаимопонимании и доверии межгосударственный диалог будет и впредь служить надёжным гарантом дальнейшего расширения традиционных туркмено-германских отношений. ///nCa, 18 сентября 2024 г.