Президент Туркменистана рассказал немецким бизнесменам о перспективных областях туркмено-германского партнерства

17 сентября 2024 года, в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с представителями бизнес-кругов Германии.

Во время встречи глава государства озвучил ряд проектов, в которых Туркменистан готов рассмотреть предложения немецких партнеров.

Транспорт

В транспортной и коммуникационной отраслях Туркменистан готов рассмотреть возможности использования портовых мощностей на Каспийском море в интересах германского бизнеса. В частности, было предложено создать в Международном морском порту Туркменбаши сервисный центр по грузоподъёмной технике компании «Liebherr», что важно для подготовки местных специалистов по обслуживанию грузовых судов и оборудования.

Еще одно перспективное направление – модернизация железных дорог Туркменистана. С учётом заинтересованности компании «Deutsche Bahn», выражена готовность к предметному обсуждению данного вопроса.

Химическая промышленность

В настоящее время проводятся переговоры с германской стороной по проекту развития и выводу Гарлыкского калийного горнорудного комплекса по производству минеральных удобрений на проектную мощность. В данной связи прозвучало предложение создать консорциум из трёх немецких компаний: «Ercosplan», «K-Utec» и «Schachtbau» для реализации этого комплексного проекта.

Ещё один проект касается Киянлынского полимерного завода. Президент высказал идею о возможности привлечения немецких специалистов к ремонтным работам на системах выхлопных газов производства «MAN Energy Solutions».

Текстильная промышленность

Напомнив, что в рамках состоявшегося на днях в Ашхабаде Инвестиционного форума Туркменистана подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области текстильной промышленности между германской компанией «Trützschler Group SE» и Министерством текстильной промышленности Туркменистана, глава государства подчеркнул, что, опираясь на этот документ, нужно переходить к конкретным параметрам взаимодействия.

Коммуникации

Также были определены направления сотрудничества в сфере связи. Подписан ряд меморандумов с компаниями «LS telecom AG», «Heidelberger Druckmaschinen AG», «Nokia Solutions and Networks GmbH Co.».

Водное хозяйство и зеленые проекты

В водохозяйственной сфере необходимо выходить на реализацию предложений консорциума немецких компаний, включающих «Higgins» и «PSE Engineering» и др., по модернизации системы водоснабжения и водораспределения в Туркменистане. В частности, предлагается проект реновации Каракумского канала, – сказал глава Туркменистана.

Кроме того, германские компании были приглашены к участию в развитии проектов «зелёной трансформации» в Туркменистане. Речь идёт в первую очередь о внедрении низкоуглеводных технологий, сокращении парниковых выбросов.

«Мы также поддерживаем долгосрочное сотрудничество с германскими компаниями в области модернизации работы городских структур страны и внедрения инновационных методов управления», – подчеркнул глава государства.

Глава государства Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость постоянного взаимообмена опытом в подготовке молодых специалистов, приведя в качестве примера создание учебных центров в сфере сельского хозяйства.

Торговля

«Туркменистану есть что предложить Германии. Это продукция химической промышленности и агропромышленного комплекса, текстиль, большой ассортимент других товаров высокого качества и конкурентоспособности. Мы рассчитываем на открытие сегментов германского рынка, создание взаимовыгодных и устойчивых моделей партнёрства через учреждение торговых домов и других форм делового взаимодействия», – сказал Президент Бердымухамедов.

Он предложил внести эти вопросы, среди прочих тем, в повестку 10-го заседания Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству, которое намечено к проведению в Берлине в начале ноября текущего года.

В целом, отмечая имеющийся внушительный потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, глава государства ещё раз подчеркнул заинтересованность Туркменистана в совместной работе с Германией и готовность оказать в этом всестороннюю поддержку. ///nCa, 18 сентября 2024 г.