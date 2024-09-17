Казахстанско-германские переговоры в Астане – Казахстан и Германия реализуют инвестиционные проекты на сумму 55 млрд.долл.США

16 сентября в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Токаев назвал визит Шольца историческим, поскольку это первый за последние 14 лет визит главы Правительства Германии в Казахстан.

Как отметил Токаев, Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в экономику страны.

В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов.

В 2005-2024 годы объем прямых инвестиций Германии в экономику Казахстана составил около 6,7 млрд долларов, 90 % инвестиций приходятся на несырьевой сектор. В Казахстане работает более тысячи компаний с участием немецкого капитала.

В свою очередь, Канцлер Германии заявил о стремлении «сделать все, чтобы улучшить условия для экономических отношений двух стран, чтобы осуществлять прямые инвестиции в Казахстане, расширить возможности взаимной торговли».

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, «зеленой» трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.

Мирное урегулирование в Украине

В ходе встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Токаев сказал: «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует».

Он призвал внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – подчеркнул Президент Казахстана.

«Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве», – заявил Токаев.

Казахстанско-германский бизнес-форум

На полях визита Шольца в Астану, состоялся совместный бизнес-форум.

Ниже приводим ключевые заявления из выступления Токаева на форуме, характеризующие нынешний уровень экономического партнёрства между Казахстаном и Германией:

В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 41 % и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.

Германия и Казахстана договорились о комплексном портфеле из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов.

Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях. Для достижения данной цели Казахстан проводит глубокие экономические и социальные реформы, направленные на либерализацию экономики на принципах честной конкуренции и свободы предпринимательства. Стремясь к дальнейшему росту, Казахстан запустил новый инвестиционный цикл, чтобы привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.

Перспективы казахстанско-германского сотрудничества

В своей речи Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных направлений сотрудничества.

Добыча и переработка природных ресурсов: Минерально-сырьевая база Казахстана насчитывает более 5000 неразведанных месторождений, залежи которых оцениваются в триллионы долларов. Казахстан производит 19 из 34 редкоземельных материалов, имеющих решающее значение для экономики ЕС. В рамках этих усилий Немецкое агентство по минеральным ресурсам (DERA) и казахские партнеры создают консорциум по торговле важнейшим сырьем.

HMS Bergbau планирует осуществление геологоразведочных работ с целью строительства завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции в данный проект составят 500 млн долларов.

Энергетика: Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии. 70% казахстанского экспорта нефти приходится на Европейский союз и Казахстан готов наращивать экспорт и способствовать снижению глобального дефицита энергоресурсов.

Локализация производства нефтегазового оборудования: Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в Казахстане является ключевым приоритетом.

Возобновляемая энергетика: Казахстан обладает значительным неиспользованным потенциалом в секторе возобновляемой энергетики, который привлекает многих крупных мировых игроков. Например, немецкая Svevind group инвестирует в Казахстан 50 млрд долларов. Цель проекта – производство «зеленого» водорода и поставка его на европейский рынок.

Логистика: Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов. Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

В числе потенциальных сфер эффективного партнерства Казахстана также видит фармацевтику, сельское хозяйство, информационные технологии, партнерство с немецким бизнеском на платформе Международного финансового центра «Астана».

Подписанные документы

В завершение переговоров на высшем уровне Токаев и Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Совместная декларация о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия: https://www.akorda.kz/ru/sovmestnaya-deklaraciya-o-sotrudnichestve-mezhdu-respublikoy-kazahstan-i-federativnoy-respublikoy-germaniya-1683715

Делегации двух стран подписали следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;

2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО «ФНБ «Самрук Казына», ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

По итогам бизнес-форума подписан пакет следующих документов:

Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики;

Меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом «Зеленый водород», между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Svevind Energy;

Стратегический меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ТОО Siemens;

Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Қазына» и ТОО Siemens Central Asia;

Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и ТОО SKYHANSA;

Соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ «Байтерек» и HORSCH Maschinen GmbH;

Меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек» и KfW Bankengruppe;

Соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ «Байтерек» и CLAAS Global Sales GmbH;

Меморандум о намерениях между РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Федеративной Республики Германия (BGR);

Мандатное письмо между АО «Банк Развития Казахстан» и Deutsche Bank;

Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту «Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения «Сатимола» в Западно-Казахстанской области» между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;

Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО «Агромашхолдинг» и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.

В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.///nCa, 17 сентября 2024 г.