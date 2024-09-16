В Ашхабаде запущен проект GIZ «Европейский Союз (ЕС) за «зелёное» развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг»

В Ашхабаде состоялась встреча национальных и международных партнёров с целью официального запуска проекта GIZ «Европейский Союз (ЕС) за «зелёное» развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В мероприятии приняли участие руководители проекта и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, а также представители посольств Федеративной Республики Германия, Великобритании, агентств ООН в Туркменистане, Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Международного торгового центра, Европейского банка реконструкции и развития.

Обращаясь к участникам с приветственной речью, Борислав Димитров, руководитель программы ЕС по Туркменистану и Центральной Азии, отметил приверженность правительства Туркменистана климатической повестке и выразил уверенность, что проект ЕС за «зелёное» развитие Туркменистана, представляющий взаимный интерес, позволит построить диалог и стратегическое партнёрство.

Дирк Якоби, Временный Поверенный в делах Посольства Федеративной Республики Германия в Туркменистане, приветствовал нацеленность проекта на объединение экологической политики на уровне региона Центральной Азии, что поможет странам вместе продвигаться к «зелёному» будущему.

С презентацией общей концепции проекта «Европейский Союз (ЕС) за «зелёное» развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.» выступила руководитель программы GIZ Каролина Милов.

Данный проект является частью инициативы Team Europe по воде, энергии и изменению климата в Центральной Азии и направлен на поддержку усилий Туркменистана в области зелёного устойчивого развития путём применения передового международного опыта и практик, стандартов ЕС.

В рамках программы мероприятия был представлен индикативный план реализации проекта и сделан обзор возможных пилотных проектов. В частности, они касаются обучения в области использования возобновляемых источников энергии, мониторинга и сокращения выбросов метана, мер по адаптации к изменению климата для защиты окружающей среды.

Национальными партнёрами по проекту являются министерства иностранных дел, энергетики, охраны окружающей среды Туркменистана и Государственный концерн «Türkmengaz».

В ходе встречи Абдурахман Мыратдурдыев, заместитель начальника Службы перспективного развития Министерства энергетики Туркменистана, и Мухамметберды Бяшиев, начальник отдела охраны окружающей среды Научно-исследовательского института природного газа ГК «Türkmengaz», рассказали о приоритетах Туркменистана в области энергетики, охраны окружающей среды и изменения климата.

На международном уровне страна ратифицировала основополагающие конвенции, связанные с изменением климата, поддержала Парижское соглашение и приняла обязательство сократить выбросы парниковых газов на 20 процентов в 2030 году относительно уровня выбросов 2010 года. В ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае, ОАЭ Туркменистан объявил о своём присоединении к Глобальному обязательству по метану.

На региональном уровне, в том числе в рамках инициативы «Зелёная» Центральная Азия», Туркменистан принял активное участие в разработке «Региональной стратегии по адаптации к изменению климата для Центральной Азии» и первым среди стран региона утвердил её. Кроме того, Туркменистан предложил создать Региональный центр климатических технологий для стран Центральной Азии под эгидой Организации Объединённых Наций.

На национальном уровне Туркменистан принял ряд важных национальных программ и стратегий, таких, как «Национальная стратегия Туркменистана об изменении климата», «Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии», и законодательные акты, направленные на использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения, устойчивое развитие с учётом вопросов изменения климата. ///nCa, 16 сентября 2024 г.