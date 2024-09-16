News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Apple Watch 10: Тоньше, умнее, ближе к здоровью. Все, что нужно знать о новинке

Apple Watch 10: Тоньше, умнее, ближе к здоровью. Все, что нужно знать о новинке

By

Тамир Шакиров

9 сентября компания Apple презентовала линейку смартфонов iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max, также были представлены умные часы Apple Watch 10, улучшенные Apple Watch 2 Ultra, наушники – AirPods 4 и модифицированные AirPods Max.

Финальным новым продуктом, о котором мы поговорим в этой статье, являются Apple Watch 10 и обновленные Apple Watch Ultra 2.

Обновлений в Apple Watch 10 не мало. Видным обновлением в дизайне являются грани, теперь они не матовые, как это было в прошлых моделях, а отполированные. Цвета Apple Watch 10: розовый, черный и серебристый. 

Увеличился размер дисплея, но при этом часы стала значительно тоньше. Apple заявляет, что дисплей Apple Watch 10 стал на 30% больше, чем в модели 6 поколения. Ну а толщина Смарт часов сократилась на целых 10%, чем у прошлогодней версии. 

Как я и отмечал в прошлой части, Apple заботится о здоровье своих пользователей. Теперь Apple Watch 10 могут измерять апноэ. Апно́э — остановка дыхательных движений. В частности, это состояние может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией лёгких. Для этой функции используется датчик измерения кислорода в крови. Работать эта фишка будет во сне. 

Несмотря на количество новых фишек Apple Watch 10, аккумулятор держит заряд все те же 18 часов. Но зато прокачана зарядка, с 0 до 80 процентов вы можете зарядить часы за полчаса. 

 

Стоимость Apple Watch 10 составляет – $ 399.

Вместе с Apple Watch 10 также был представлен новый цвет для прошлогодних Apple Watch Ultra 2 – черный.

Цена на Apple Watch Ultra 2 осталась та же – $ 799.///nCa, 16 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Новые и сверхбезопасные наушники от компании Apple – Все фишки AirPods 4
  2. Apple переосмыслила камеру: iPhone 16 покоряет новые высоты
  3. Apple’s iPhone 16: A Leap Forward in Mobile Photography
  4. Apple Unveils New AirPods 4 and Updated AirPods Max
  5. АБР: Пять вещей, которые нужно знать – тенденции в эффективности автомобильной и железнодорожной торговли в Центральной Азии
  6. Пять фактов, которые нужно знать о будущем энергетики в Центральной Азии
  7. Watch the sunrise amid monumental sculptures on Mount Nemrut
  8. Кровавая расправа в Париже: Все намного ближе к Центральной Азии, чем просто география
  9. Samsung представил Galaxy Ring: Титановое кольцо для мониторинга качественного сна и здоровья
  10. Узбекистан первым в Центральной Азии присоединился к Протоколу ООН по воде и здоровью
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan