Apple Watch 10: Тоньше, умнее, ближе к здоровью. Все, что нужно знать о новинке

Тамир Шакиров

9 сентября компания Apple презентовала линейку смартфонов iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max, также были представлены умные часы Apple Watch 10, улучшенные Apple Watch 2 Ultra, наушники – AirPods 4 и модифицированные AirPods Max.

Финальным новым продуктом, о котором мы поговорим в этой статье, являются Apple Watch 10 и обновленные Apple Watch Ultra 2.

Обновлений в Apple Watch 10 не мало. Видным обновлением в дизайне являются грани, теперь они не матовые, как это было в прошлых моделях, а отполированные. Цвета Apple Watch 10: розовый, черный и серебристый.

Увеличился размер дисплея, но при этом часы стала значительно тоньше. Apple заявляет, что дисплей Apple Watch 10 стал на 30% больше, чем в модели 6 поколения. Ну а толщина Смарт часов сократилась на целых 10%, чем у прошлогодней версии.

Как я и отмечал в прошлой части, Apple заботится о здоровье своих пользователей. Теперь Apple Watch 10 могут измерять апноэ. Апно́э — остановка дыхательных движений. В частности, это состояние может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией лёгких. Для этой функции используется датчик измерения кислорода в крови. Работать эта фишка будет во сне.

Несмотря на количество новых фишек Apple Watch 10, аккумулятор держит заряд все те же 18 часов. Но зато прокачана зарядка, с 0 до 80 процентов вы можете зарядить часы за полчаса.

Стоимость Apple Watch 10 составляет – $ 399.

Вместе с Apple Watch 10 также был представлен новый цвет для прошлогодних Apple Watch Ultra 2 – черный.

Цена на Apple Watch Ultra 2 осталась та же – $ 799.///nCa, 16 сентября 2024 г.