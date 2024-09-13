В Узбекистане проходит второй межпарламентский форум государств Центральной Азии

12 сентября 2024 года в городе Хива, Узбекистан, начал свою работу двухдневный второй межпарламентский форум стран Центральной Азии.

В форуме принимают участие руководители и делегации парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в том числе представители молодежных парламентов и групп, представительных органов государственной власти на местах.

Открывая форум, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, подчеркнула, что все страны региона видят свое будущее развитие в непосредственной связи с устойчивостью и благополучием центральноазиатского региона. Она отметила значимость межпарламентского взаимодействия для успешной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и выдвинула ряд предложений для активизации и расширения межпарламентского сотрудничества.

В рамках форума проходят четыре панельные сессии, на которых участники обсуждают следующие ключевые вопросы:

разработка новых форм и направлений межпарламентского сотрудничества между странами Центральной Азии;

подготовка предложений, направленных на повышение активного участия межпарламентских комиссий, групп дружбы и представительных органов на местах в социально-экономическом развитии территорий стран Центральной Азии;

направление главам парламентов региона обращений молодежных парламентов и групп стран Центральной Азии;

разработка рекомендаций по повышению роли женщин и молодежи в социально-экономическом развитии региона.

***

Пресс-релиз РЦПДЦА: Спецпредставитель Каха Имнадзе принял участие во Втором Межпарламентском Форуме Государств Центральной Азии

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и Глава РЦПДЦА, Каха Имнадзе, принял участие во Втором Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который прошел в Хиве, Узбекистан, 12 сентября 2024 года. Мероприятие было организовано Сенатом и Законодательной Палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и посвящено ключевой роли парламентов в социально-экономическом развитии региона.

Форум был организован в соответствии с «Дорожной картой» по развитию регионального сотрудничества, принятой на Четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 21 июля 2022 года. Первый Межпарламентский форум, состоявшийся в феврале 2023 года в Туркестане, Казахстан, положил начало активизации межпарламентского сотрудничества, которое продолжает развиваться на текущем форуме.

В приветственном слове к участникам форума господин Каха Имнадзе подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества для укрепления мира и стабильности в регионе. Он отметил, что Центральная Азия демонстрирует примеры успешного регионального взаимодействия, способствуя общей безопасности и процветанию.

Имнадзе указал на ключевую роль парламентариев в разработке и реализации политики, отражающей интересы народов, и подчеркнул значимость участия женщин и молодежи в политических и экономических процессах. “Их активное участие – это не только вопрос прав, но и вопрос мира и безопасности”, – добавил он.

По итогам форума участники подготовили Хивинское коммюнике, в котором были отражены основные достижения и рекомендации по дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества, увеличению роли женщин и молодежи, а также развитию устойчивых систем управления. ///nCa, 13 сентября 2024 г. (фото – Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, РЦПДЦА)