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Новые и сверхбезопасные наушники от компании Apple – Все фишки AirPods 4

By

Тамир Шакиров

Недавно Apple презентовала линейку смартофонов iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max, также были представлены умные часы Apple Watch 10, улучшенные Apple Watch 2 Ultra, наушники – AirPods 4 и модифицированные AirPods Max.

В этой части мы поговорим про новую серию беспроводных наушников от компании Apple.
Про AirPods 4 – они не поменялись в дизайне, но стоит отметить, что изменилась немного форма наушников, для обеспечения комфорта в их использовании они стали более обтекаемыми.

Компания заявила, что звуки и басы, по сравнению с предыдущей версией, стали лучше. Как и смартфоны, AirPods 4 получили разъём USB-C и поддержку беспроводной зарядки. Время работы с кейсом – 30 часов.

Главной фишкой AirPods 4 является способность отвечать на звонки кивком головы.

Компания Apple в каждой из своих продукций делает акцент на здоровье человека. Например, если находясь в наушниках, вы попали в шумное место, AirPods 4 помогут защитить ваш слух и снизить шумовую нагрузку для вас. А во время беседы при прослушивании музыки, AirPods сами снизят громкость музыки.

Заявленная стоимость AirPods 4 – $ 129.

AirPods Max самые дорогие и популярные наушники от Apple 2020 года. Спустя 4 года их решили апгрейдить. Те, у кого есть пользования AirPods Max, заметят немного улучшенный звук и функции автоматического включения и выключения шумоподавления.

Как и во всех устройств, у наушников поменялся разъем на USB-C. Обновленные AirPods Max доступны в пяти новых цветах: черном, белом, оранжевом, Midnight и Star Light.
Заявленная стоимость AirPods Max составила 549$. ///nCa, 13 сентября 2024 г.

 

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