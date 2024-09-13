Молодежная конференция в Туркменабаде: Вклад молодежи в борьбу с изменением климата

В преддверии 19-ой Конференции молодежи по климату (COY19) и 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Туркменистане прошла велаятская Молодежная конференция по вопросам изменения климата. Мероприятие было организовано Правительством Туркменистана совместно с Офисом Постоянного Координатора ООН, Программой развития ООН, Посольствами Азербайджанской Республики, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане. Мероприятие состоялось в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди в городе Туркменабат 11 сентября 2024 г.

Конференция собрала молодых людей со всего Лебапского велаята для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска путей активного участия молодежи в решение проблем, связанных с изменением климата.

В работе Конференции приняли участие: Посол Великобритании в Туркменистане г-н Стивен Конлон, молодые послы Целей устойчивого развития (ЦУР), эко-активисты, молодёжь в возрасте от 17 до 35 лет, а также представители ПРООН, Посольства Великобритании и специалисты министерств иностранных дел, образования и охраны окружающей среды Туркменистана.

Конференция началась с приветственных слов, после которых последовала первая сессия, на которой представитель ПРООН представили доклад о роли ООН в сфере борьбы с изменением климата, подчеркнув важность международного сотрудничества в этом вопросе.

Молодые Послы ЦУР представили результаты предыдущих конференций, делясь своими наработками и предложениями по улучшению экологической ситуации.

На второй сессии участники разделились на рабочие группы, которые провели тематические обсуждения по основным направлениям таким как: значение сохранения биоразнообразия и экосистем Лебапского велаята в контексте изменения климата и влияния Аральского кризиса, программы экологического образования и устойчивого развития, разработка программ по повышению экологической осведомленности студентов и роль учителей в формировании экологических ценностей.

Эксперты и координаторы рабочих групп разъяснили цели и ожидаемые результаты обсуждений для разработки предложений, которые будут включены в предварительный вариант Молодежного заявления Туркменистана.

На заключительной сессии лидеры групп представили результаты своих обсуждений, предложив конкретные действия и инициативы для включения в Дорожную карту Молодежного заявления от Туркменистана, направленного на усиление борьбы с изменением климата.

Молодежная конференция в Туркменабаде стала значимой площадкой для обмена знаниями и опытом в области экологии, показав, что молодежь Туркменистана готова активно участвовать в решении глобальных климатических вызовов. ///ООН Туркменистан