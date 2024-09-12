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Home » Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на церемониях открытия и закладки объектов энергетической, транспортно-коммуникационной и логистической инфраструктуры на туркмено-афганской границе

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на церемониях открытия и закладки объектов энергетической, транспортно-коммуникационной и логистической инфраструктуры на туркмено-афганской границе

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Дорогие соотечественники! Уважаемые друзья! Дорогие гости!

Сегодняшний день ознаменован для Туркменистана и Афганистана поистине историческим событием, которое войдёт в летопись двусторонних отношений. Мы являемся свидетелями успешной реализации ряда крупных проектов с благословения Аркадаглы Героя Сердара.

Всего их семь. Речь прежде всего идёт о закладке участка Серхетабат – Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly» и представляющего собой ключевое звено проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии оптико-волоконной связи и газокомпрессорной станции «Şatlyk-1» в Марыйском велаяте. Стартует также строительство 1-го участка Тургунди – Санабар железной дороги Тургунди – Герат и складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди. Вместе с тем на туркмено-афганской границе вдоль железнодорожной линии Серхетабат – Тургунди в эксплуатацию вводится железнодорожный мост протяжённостью 177 метров. Кроме этого, в рамках проекта линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан в афганской провинции Герат запускается электростанция «Nur-el-Jаhad».

От всей души поздравляю вас с этими знаменательными событиями!

Уважаемые друзья!

Сегодня туркмено-афганские отношения, уходящие корнями вглубь истории, обретают новое наполнение и неизбывно привержены принципам взаимного уважения, чести и достоинства, равноправия, баланса интересов, а также дружбе и братству. Они находят выражение посредством реализации масштабных реформ, создания инфраструктурных систем и объектов, новых транспортных маршрутов, линий связей и электропередачи.

Мы последовательно наращиваем конструктивное равноправное сотрудничество с братским Афганистаном. Упомянутые крупные проекты, которые имеют большую перспективу, вписывают новую страницу в историю двусторонних отношений, основанных на дружбе и братстве.

Хочу заверить афганских братьев и партнёров в том, что Туркменистан и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку соседней стране, в том числе экономическую и политико-дипломатическую, особенно на международной арене.

Дорогие соотечественники! Дорогие друзья!

Хотелось бы также отметить, что туркменская сторона совместно с афганской реализует весьма важные проекты, в числе которых – прокладка газовой магистрали Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Что касается осуществляемых нами новых проектов, то, уверен, они станут значимыми не только с позиции двусторонних отношений, но и в масштабе региона и мира в целом. Вместе с тем убеждён, что закладка и ввод в строй подобных объектов придадут существенный импульс экономическому развитию Афганистана и позволят обеспечить эффективную работу его индустриальной и социальной сфер.

Согласно расчётам, с реализацией упомянутых проектов у афганского народа появится как минимум 12 тысяч рабочих мест, в саму же страну в среднем будет поступать более 1 миллиарда долларов США в год, что положительно скажется на динамике не только двусторонних отношений, но и региона. Вместе с тем они ориентированы на достижение общей цели, а именно, придать значительный импульс развитию двух стран, обеспечить устойчивое развитие в регионе и, как результат, процветание и благополучие наших народов.

Мы также стремимся сформировать сбалансированную и надёжную энергетическую и транспортно-коммуникационную системы, которые способны расширяться ускоренными темпами. Безмерно благодарен дорогим братьям, нашим соседям за участие в реализации совместных проектов в этой области!

Дорогие участники церемонии!

С вводом в строй объектов и закладкой новых между Туркменистаном и Афганистаном открываются большие перспективы для широкоформатного сотрудничества, а также для социально-экономического развития, значительного улучшения благосостояния населения и создания дополнительных рабочих мест. В этом плане упомянутые проекты крайне необходимы для наращивания экономического, промышленного и торгового партнёрства, они обеспечат выход товарам и услугам в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и на Ближний Восток, в целом на огромные территории и рынки, которые стремительно растут, а также позволят задействовать логистический потенциал. Всё это, в свою очередь, поспособствует укреплению региональной безопасности, создаст благоприятную среду для взаимодействия с международными структурами в афганском направлении. Реализуемые проекты также в корне согласуются с долгосрочной стратегией Организации Объединённых Наций и призваны обеспечить устойчивое развитие в Центральной и Южной Азии, а также в сопредельных с ними государствах.

Уважаемые участники церемонии!

Нейтралитет и политика «открытых дверей» составляют основу курса Туркменистана на международной арене, его потенциал нацелен в интересах мира, добрососедства, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Большой интерес вызывают также наши предложения в области транспорта и энергетики. В этом плане Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единодушно приняла разработанные и выдвинутые нами проекты резолюций в этих областях. И сегодня мы становимся свидетелями их воплощения в жизнь.

Хочу подчеркнуть, что мы ступили на большой путь – находимся в начале нового исторического периода. В будущем нам предстоит воплотить в жизнь ещё множество новых проектов, весьма перспективных как для двух братских стран и народов, так и для остальных государств.

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!

Ещё раз от всей души поздравляю с реализацией весьма важных проектов – закладкой объектов и вводом в строй новых!

И главное – от имени Аркадаглы Героя Сердара выражаю благодарность нашим соседям и братьям, в целом членам делегаций и особенно их руководителям, которые участвуют в нынешней церемонии. Желаю вам больших успехов!
///nCa, 12 сентября 2024 г.

 

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