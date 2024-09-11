TIF 2024: Казахстан и Туркменистан договариваются о расширении сотрудничества в газовой отрасли

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев встретился с Заместителем Кабинета Министров Туркменистана Батыром Аманов и Государственным Министром Туркменистана – Председателем государственного концерна «Turkmengaz» Максатом Бабаевым. Встреча состоялась в Ашхабаде на полях Инвестиционного Форума в Туркменистане TIF 2024.

На встрече стороны обсудили сотрудничество стран в газовой отрасли и возможность участия в совместных проектах.

Саткалиев выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень стратегического партнерства.

Стороны по итогам переговоров подписали Меморандум о намерении между Туркменгаз и Министерством энергетики Республики Казахстан в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли.///nCa, 11 сентября 2024 г. (фото – Министерство энергетики Казахстана)